Escalação: como Ceará e Corinthians vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 9, às 16 horas, na NEO Química Arena (SP), em partida da 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes

Ceará e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 9 de novembro (9/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na NEO Química Arena, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Ceará

4-4-2: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho, Lucas Mugni e Fabiano; Pedro Henrique e Galeano. Téc: Léo Condé