Tabela do Brasileirão 2025: veja classificação atualizada da Série A e próximos jogos

A 10ª rodada do Brasileirão 2025 foi marcada por clássicos, surpresa do Mirassol no MorumBIS e vitória do Flamengo sobre o líder Palmeiras

O Brasileirão 2025 teve uma das rodadas mais emocionantes deste início de campeonato. No duelo entre duas das principais potências do futebol brasileiro, o Flamengo venceu o ainda líder Palmeiras por 2 a 0 e reduziu a distância para apenas um ponto.

A 10ª rodada começou no sábado, 24, com um clássico carioca marcado pela virada do Fluminense sobre o Vasco, vencendo por 2 a 1 no Maracanã. No mesmo dia, Atlético-MG e Corinthians empataram em 0 a 0 na Arena MRV, e o Mirassol surpreendeu ao vencer o São Paulo por 2 a 0 no MorumBIS.

Confira todos os resultados e a classificação da décima rodada do Brasileirão 2025

Tabela do Brasileirão 2025: veja todos os resultados

Além dos principais confrontos, outras partidas tiveram grande importância na luta contra o rebaixamento. O Santos, já com Neymar em campo, enfrentou o Vitória em Salvador e garantiu os três pontos com uma vitória por 1 a 0.

Fechando os jogos de domingo, o Cruzeiro visitou o Fortaleza no Castelão e venceu por 2 a 0, com ambos os gols marcados ainda no primeiro tempo.