Com Pedro Henrique, Ceará desembarca no Castelão para encarar o Fortaleza no Clássico-Rei

Com Pedro Henrique, Ceará desembarca no Castelão para encarar o Fortaleza no Clássico-ReiJogador virou dúvida após ser substituído no segundo tempo da partida contra o Fluminense, com dores no tornozelo. Apesar da preocupação inicial, o camisa 7 está confirmado para o Clássico-Rei
Dúvida durante a semana de preparação para o Clássico-Rei, o atacante Pedro Henrique está confirmado para enfrentar o Fortaleza na noite desta quinta-feira, 6, na Arena Castelão. O jogador desembarcou no estádio junto com a delegação alvinegra para o confronto diante do Tricolor, o último embate entre as equipes em 2025.
O camisa 7 do Ceará havia sido substituído no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Castelão, após sentir dores no tornozelo. Apesar da preocupação inicial, o atacante está à disposição do técnico Léo Condé para o duelo contra o Leão do Pici.
Para o Clássico-Rei, o treinador alvinegro terá apenas uma baixa: o zagueiro Marllon, que recebeu cartão amarelo na partida diante do Fluminense e cumprirá suspensão automática.
Do lado tricolor, o meio-campista Matheus Pereira está confirmado no Clássico-Rei. O atleta também era dúvida para o embate contra o Vovô, mas se recuperou de um edema no músculo posterior da coxa direita e está disponível para ser utilizado pelo técnico Martín Palermo.