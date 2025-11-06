Com Pedro Henrique, Ceará desembarca no Castelão para encarar o Fortaleza no Clássico-Rei

Jogador virou dúvida após ser substituído no segundo tempo da partida contra o Fluminense, com dores no tornozelo. Apesar da preocupação inicial, o camisa 7 está confirmado para o Clássico-Rei

Dúvida durante a semana de preparação para o Clássico-Rei, o atacante Pedro Henrique está confirmado para enfrentar o Fortaleza na noite desta quinta-feira, 6, na Arena Castelão. O jogador desembarcou no estádio junto com a delegação alvinegra para o confronto diante do Tricolor, o último embate entre as equipes em 2025.

O camisa 7 do Ceará havia sido substituído no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Castelão, após sentir dores no tornozelo. Apesar da preocupação inicial, o atacante está à disposição do técnico Léo Condé para o duelo contra o Leão do Pici.