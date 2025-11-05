Ceará lança camisa inspirada em modelo de 2017 e assinada por Ricardinho

O novo manto alvinegro é uma releitura do uniforme utilizado pelo clube em 2017, ano em que o time conquistou o acesso à Série A

A camisa retrô resgata o design clássico do uniforme utilizado em 2017, com predominância preta e listras brancas. O escudo do Ceará aparece bordado em tafetá no lado esquerdo do peito, enquanto a marca “Maestr8” é aplicada em touch. O tecido é o dry tech.

O Ceará lançou, nesta quarta-feira, 5, uma releitura da camisa de 2017, ano em que o clube conquistou o acesso à Série A. O novo manto alvinegro foi feito em parceria com a marca “Maestr8”, assinada por Ricardinho, ex-meia e ídolo do Vovô, que atualmente atua como assessor do Departamento de Futebol.

Na parte traseira, o número 8, eternizado por Ricardinho, é destaque, acompanhado de uma assinatura estilizada do ex-jogador. A gola e os punhos são confeccionados em tecido dry, e as laterais contam com painéis microperfurados, que facilitam a ventilação e a secagem.



As camisas casuais da coleção apresentam o símbolo do Ceará à esquerda e a marca “Maestr8” à direita, com versões nas cores preta e branca, sendo ideais para o dia a dia do torcedor alvinegro.



Nova camisa retrô lançada pelo Ceará em parceria com Ricardinho, ídolo do clube Crédito: Anderson Albuquerque / Ceará SC Nova camisa retrô lançada pelo Ceará em parceria com Ricardinho, ídolo do clube Crédito: Anderson Albuquerque / Ceará SC Nova camisa retrô lançada pelo Ceará em parceria com Ricardinho, ídolo do clube Crédito: Anderson Albuquerque / Ceará SC Nova camisa retrô lançada pelo Ceará em parceria com Ricardinho, ídolo do clube Crédito: Anderson Albuquerque / Ceará SC

Tamanhos e valores



Camisa listrada - Tamanho Infantil (2, 4, 6 e 8 anos): R$ 199,90

Camisa listrada - Tamanho Juvenil (10, 12 e 14 anos): R$ 259,90

Camisa listrada - Feminino: R$ 259,90

Camisa listrada - P ao 3G: R$ 279,90

Camisa listrada - Tamanho Especial (4G a 8G): R$ 319,90

Camisa casual (preta) - P ao 3G: R$ 199,90

Camisa casual (branca) - P ao 3G: R$ 199,90

