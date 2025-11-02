Willian Machado exalta vitória do Ceará contra o Flu e projeta Clássico-Rei

Willian Machado é um dos destaques da equipe / Crédito: Samuel Setubal

Titular absoluto do Ceará, o zagueiro Willian Machado celebrou a vitória do Vovô diante do Fluminense neste domingo, 2, pela Série A do Brasileirão. Na zona mista, o defensor salientou a importância dos três pontos para a equipe "respirar" na tabela, visto que a distância para o Z-4 vinha diminuindo — agora, o time abriu 7 pontos. "Realmente foi muito comemorada porque a gente sabia que a distância para o Z4 tinha diminuído. Obviamente a gente mira a parte de cima da tabela, mas a gente vinha entendendo que nos últimos jogos a gente tinha tropeçado. Não teve preocupação nenhuma porque a gente sabia que, dentro de casa, a nossa equipe é muito forte. Obviamente vamos ganhar, perder, mas eu acho que o empenho, a dedicação a gente sempre coloca em prática", disse.