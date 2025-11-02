Willian Machado exalta vitória do Ceará contra o Flu e projeta Clássico-Rei

Willian Machado exalta vitória do Ceará contra o Flu e projeta Clássico-ReiZagueiro destacou importância da vitória ante o time carioca, que fez o Vovô abrir sete pontos de vantagem para o Z-4
Titular absoluto do Ceará, o zagueiro Willian Machado celebrou a vitória do Vovô diante do Fluminense neste domingo, 2, pela Série A do Brasileirão. Na zona mista, o defensor salientou a importância dos três pontos para a equipe "respirar" na tabela, visto que a distância para o Z-4 vinha diminuindo — agora, o time abriu 7 pontos.
"Realmente foi muito comemorada porque a gente sabia que a distância para o Z4 tinha diminuído. Obviamente a gente mira a parte de cima da tabela, mas a gente vinha entendendo que nos últimos jogos a gente tinha tropeçado. Não teve preocupação nenhuma porque a gente sabia que, dentro de casa, a nossa equipe é muito forte. Obviamente vamos ganhar, perder, mas eu acho que o empenho, a dedicação a gente sempre coloca em prática", disse.
Na sequência, o camisa 23 do Alvinegro projetou o Clássico-Rei da próxima quinta-feira, 6. Para ele, o confronto ante o maior rival, Fortaleza, já é uma "motivação por si só". Os times se enfrentam na Arena Castelão, em jogo da 32ª rodada do Brasileirão.
"A gente sabe de todo o engajamento do torcedor para esse jogo. O clássico dispensa comentários, a motivação vem por si só. Pode ter certeza que a gente vai estar muito motivado, não só por essa vitória, mas porque a gente sabe que a nossa temporada tem sido muito boa. Como falei, infelizmente, tivemos alguns resultados negativos nas últimas rodadas, mas em nenhum momento a gente deixou abalar. A equipe deles não está numa situação boa, mas, mais do que isso, a gente tem que olhar para o nosso lado, o que fazer no jogo porque, fazendo uma grande partida, a gente vai estar muito próximo da vitória", comentou Willian.