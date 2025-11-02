Pedro Raul celebra gol diante do Flu e mira Fortaleza: "Fechar o ano com invencibilidade nos clássicos"Camisa 9, que não marcava há três jogos, chegou ao 15º gol assinalado pelo Alvinegro de Porangabuçu em 40 partidas disputadas
Autor do segundo gol do Ceará na vitória diante do Fluminense neste domingo, 2, o atacante Pedro Raul celebrou o tento e já projetou o Clássico-Rei contra o rival Fortaleza, que acontecerá na quinta-feira, 6, na Arena Castelão.
"Nada melhor do que vencer aqui dentro de casa, na véspera de um clássico, trazer a torcida mais ainda com a gente. Muito feliz em voltar a marcar. Sou camisa 9, preciso disso. Essa união vai nos levar até os nossos objetivos [...] Clássico não tem favoritismo, tem que entrar com a mesma seriedade. É fechar o ano com uma invencibilidade nos clássicos", disse em entrevista após o jogo.
O camisa 9, que não marcava há três jogos, chegou ao 15º gol assinalado pelo Alvinegro de Porangabuçu em 40 partidas disputadas. Com ele, o Vovô vai encarar o arquirrival em duelo da 32ª rodada da Série A. A bola vai rolar às 20 horas (de Brasília).
