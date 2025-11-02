Pedro Raul celebra gol diante do Flu e mira Fortaleza: "Fechar o ano com invencibilidade nos clássicos"

Autor do segundo gol do Ceará na vitória diante do Fluminense neste domingo, 2, o atacante Pedro Raul celebrou o tento e já projetou o Clássico-Rei contra o rival Fortaleza, que acontecerá na quinta-feira, 6, na Arena Castelão.

"Nada melhor do que vencer aqui dentro de casa, na véspera de um clássico, trazer a torcida mais ainda com a gente. Muito feliz em voltar a marcar. Sou camisa 9, preciso disso. Essa união vai nos levar até os nossos objetivos [...] Clássico não tem favoritismo, tem que entrar com a mesma seriedade. É fechar o ano com uma invencibilidade nos clássicos", disse em entrevista após o jogo.