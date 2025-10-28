Fluminense x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Galeano, atacante do Ceará, contra o Bahia / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

Em busca de recuperar pontos perdidos, o Ceará encara o Fluminense nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília), em confronto atrasado da 12ª rodada da competição nacional. No embate, o Vovô mira conquistar um triunfo em terras cariocas para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, com 35 pontos, enquanto o Tricolor é o sétimo, com 44.

O técnico Léo Condé, por sua vez, tem a missão de reorganizar a equipe em meio a desfalques importantes. Dieguinho e Marcos Victor não viajaram ao Rio de Janeiro — o primeiro segue em transição após um edema na panturrilha, enquanto o segundo continua em tratamento fisioterápico. Em compensação, o treinador ganha dois reforços relevantes: Pedro Henrique e Lourenço, suspensos contra o Atlético-MG, voltam a ficar à disposição e devem iniciar entre os titulares.

Fluminense x Ceará pela Série A 2025: como chega o Tricolor Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras chega motivado após vencer o Internacional por 1 a 0 e com chances de entrar no G-6 da Série A, caso conquiste os três pontos. O técnico argentino Luis Zubeldía, contudo, não poderá contar com duas peças experientes: o zagueiro Manoel, que passou por artroscopia no joelho esquerdo e está fora da temporada, e o meia Paulo Henrique Ganso, ainda em fase de transição após lesão na panturrilha esquerda. Como boa notícia, o Flu terá reforços importantes. O zagueiro Freytes retorna após cumprir suspensão, enquanto o volante Martinelli, poupado no último jogo, volta a estar à disposição. Além deles, o meio-campo pode ganhar o acréscimo de Nonato, que se recuperou de um edema na coxa e treinou normalmente durante a semana. Em termos de classificação, a equipe almeja a vitória para chegar aos 47 pontos e, consequentemente, entrar na zona de pré-Libertadores da Série A, ultrapassando o rival Botafogo em número de triunfos.



Fluminense x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do meia-atacante Vina, que vem ganhando minutos na equipe e foi titular ante o Atlético-MG. Com boa capacidade técnica, ele é peça crucial na criação de jogadas do Ceará. Já pelo lado do Fluminense, o protagonismo tende a ser do também meia Acosta, que já balançou as redes duas vezes em 9 jogos na Série A. Fluminense x Ceará pela Série A 2025: retrospecto Na história, Ceará e Fluminense se enfrentaram em 26 jogos. São sete vitórias do Vovô, sete empates e 12 triunfos do Tricolor. O último confronto entre os times ocorreu no dia 31 de outubro de 2022, quando o Alvinegro foi superado pela equipe carioca por 1 a 0 na Arena Castelão. O levantamento do retrospecto é do site oGol.