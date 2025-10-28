Fluminense x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fluminense x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseTimes se enfrentarão nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, em duelo atrasado da 12ª rodada do certame nacional
Em busca de recuperar pontos perdidos, o Ceará encara o Fluminense nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília), em confronto atrasado da 12ª rodada da competição nacional.
No embate, o Vovô mira conquistar um triunfo em terras cariocas para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, com 35 pontos, enquanto o Tricolor é o sétimo, com 44.
Fluminense x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô
Vindo de uma sequência negativa com duas derrotas e um empate, o Ceará encara o embate com a meta clara de reencontrar o caminho das vitórias para se afastar do perigoso Z-4. O confronto, válido pela 12ª rodada e adiado por conta do calendário, é tratado como decisivo para a retomada do Alvinegro no campeonato, visto que um triunfo fora de casa seria importante não apenas em termos de pontuação, mas também para recuperar a moral da equipe.
Ciente disso, o meia Vina, que tende a ser titular, projetou o jogo entre os times em entrevista coletiva na segunda-feira, 27.
"É de suma importância pontuar nesse jogo, que é atrasado. Eu sei bem como é enfrentar o Fluminense lá, já tive uma passagem por lá, é sempre muito difícil, mas a gente tem que ir buscar os pontos. A gente tem as próximas rodadas para, o quanto antes, conseguir o nosso maior objetivo, que sempre foi claro: a permanência na Serie A", disse o camisa 29.
O técnico Léo Condé, por sua vez, tem a missão de reorganizar a equipe em meio a desfalques importantes. Dieguinho e Marcos Victor não viajaram ao Rio de Janeiro — o primeiro segue em transição após um edema na panturrilha, enquanto o segundo continua em tratamento fisioterápico.
Em compensação, o treinador ganha dois reforços relevantes: Pedro Henrique e Lourenço, suspensos contra o Atlético-MG, voltam a ficar à disposição e devem iniciar entre os titulares.
Fluminense x Ceará pela Série A 2025: como chega o Tricolor
Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras chega motivado após vencer o Internacional por 1 a 0 e com chances de entrar no G-6 da Série A, caso conquiste os três pontos. O técnico argentino Luis Zubeldía, contudo, não poderá contar com duas peças experientes: o zagueiro Manoel, que passou por artroscopia no joelho esquerdo e está fora da temporada, e o meia Paulo Henrique Ganso, ainda em fase de transição após lesão na panturrilha esquerda.
Como boa notícia, o Flu terá reforços importantes. O zagueiro Freytes retorna após cumprir suspensão, enquanto o volante Martinelli, poupado no último jogo, volta a estar à disposição. Além deles, o meio-campo pode ganhar o acréscimo de Nonato, que se recuperou de um edema na coxa e treinou normalmente durante a semana.
Em termos de classificação, a equipe almeja a vitória para chegar aos 47 pontos e, consequentemente, entrar na zona de pré-Libertadores da Série A, ultrapassando o rival Botafogo em número de triunfos.
Fluminense x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo
No Vovô, o destaque deve ficar por conta do meia-atacante Vina, que vem ganhando minutos na equipe e foi titular ante o Atlético-MG. Com boa capacidade técnica, ele é peça crucial na criação de jogadas do Ceará. Já pelo lado do Fluminense, o protagonismo tende a ser do também meia Acosta, que já balançou as redes duas vezes em 9 jogos na Série A.
Fluminense x Ceará pela Série A 2025: retrospecto
Na história, Ceará e Fluminense se enfrentaram em 26 jogos. São sete vitórias do Vovô, sete empates e 12 triunfos do Tricolor. O último confronto entre os times ocorreu no dia 31 de outubro de 2022, quando o Alvinegro foi superado pela equipe carioca por 1 a 0 na Arena Castelão. O levantamento do retrospecto é do site oGol.
Fluminense x Ceará pela Série A 2025: análise de Mateus Moura
"O Ceará, que vinha caminhando para consolidar uma campanha estável e sem correr muitos riscos, já não está mais tão confortável na tabela de classificação. As duas recentes derrotas no campeonato, para o Botafogo e para o Atlético-MG, fizeram a equipe cearense perder posições na tabela e ficar perigosamente próxima da zona de rebaixamento.
Por ser um duelo atrasado, somar pontos contra o Fluminense é fundamental para o Vovô respirar com um pouco mais de tranquilidade. A partida não será fácil, já que o time carioca vem embalado como mandante e briga por uma vaga na Libertadores, além de contar com o apoio da torcida. Se quiser voltar para Fortaleza com um resultado positivo, os comandados de Léo Condé terão que ser muito mais efetivos do que foram nas duas rodadas passadas, tanto ofensiva quanto defensivamente", avalia o jornalista do O POVO.
Fluminense x Ceará pela Série A 2025: provável escalação
Fluminense
4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Cano). Técnico: Luis Zubeldía
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Vina (Mugni); Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Fluminense x Ceará pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 29/10/2025
- Horário: 19 horas
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza/SP
- Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Evandro de Melo Lima/SP
- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC
Fluminense x Ceará pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook Esportes O POVO