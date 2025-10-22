Analista de desempenho do Ceará doa equipamentos para ex-aluno: "O futebol evolui"No Vovô desde 2024, Rennato Bennata almeja incentivar profissionais da área a realizarem doações de ferramentas para iniciantes. Ele também é professor do curso de Análise de Desempenho da CBF Academy
Em meio à crescente valorização da análise de desempenho no futebol, um gesto de incentivo chamou atenção nos bastidores do Ceará nas últimas semanas. O analista de desempenho do clube, Rennato Bennata, que também atua como professor na CBF Academy, decidiu doar equipamentos de trabalho a Kauê Mariano, seu ex-aluno na instituição e profissional atuante no futebol cearense.
A iniciativa, de acordo com Rennato, surgiu de forma espontânea. Isso porque tudo começou quando ele se deparou com uma publicação de Kauê no Linkedin e percebeu que o jovem realizava suas análises com recursos bastante limitados.
Movido por essa percepção, o profissional entrou em contato com o ex-aluno e o presenteou com uma câmera e uma placa de captura, ferramentas essenciais para a gravação e análise de jogos e treinos.
“Não foi sobre o valor do equipamento. Foi sobre acreditar em pessoas. Foi sobre ver potencial e entender que, às vezes, um pequeno gesto pode fazer diferença no caminho de alguém”, escreveu o analista alvinegro no Linkedin.
Além da doação, Rennato também orientou o jovem sobre como utilizar os equipamentos no dia a dia do trabalho. No post, ele aproveitou para realizar um convite a outros profissionais.
"Essa postagem tem o intuito principal de incentivar outros analistas a fazerem o mesmo: doar equipamentos que não estão mais sendo utilizados. A ideia, claro, é contribuir para a formação de novos analistas, uma profissão tão importante no futebol e que cresce a cada dia. Acredito que o futebol evolui quando compartilhamos, apoiamos e inspiramos uns aos outros", ressaltou Bennata.
Atuante na área há quase 10 anos, Rennato chegou ao Ceará em janeiro de 2024 e acumula passagens por clubes como América-MG, Brusque, Volta Redonda e Vasco. Além da experiência prática, possui Licença A de Treinador de Futebol pela CBF Academy e é pós-graduado em Análise e Scout.