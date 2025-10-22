Analista de desempenho do Ceará doa equipamentos para ex-aluno: "O futebol evolui"

Rennato Bennata, analista de desempenho do Ceará, quer incentivar profissionais a doarem equipamentos para iniciantes / Crédito: Marcelo Vidal / Ceará SC

Em meio à crescente valorização da análise de desempenho no futebol, um gesto de incentivo chamou atenção nos bastidores do Ceará nas últimas semanas. O analista de desempenho do clube, Rennato Bennata, que também atua como professor na CBF Academy, decidiu doar equipamentos de trabalho a Kauê Mariano, seu ex-aluno na instituição e profissional atuante no futebol cearense. A iniciativa, de acordo com Rennato, surgiu de forma espontânea. Isso porque tudo começou quando ele se deparou com uma publicação de Kauê no Linkedin e percebeu que o jovem realizava suas análises com recursos bastante limitados.