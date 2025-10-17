Derrotado pelo Flamengo, Botafogo tem baixas e técnico pressionado contra o Ceará

Derrotado pelo Flamengo, Botafogo tem baixas e técnico pressionado contra o CearáGlorioso sofreu a segunda derrota seguida no Brasileirão vê Davide Ancelotti sob pressão. Barboza e Marlon Freitas serão desfalques no Castelão
Em clássico contra o Flamengo, na última quarta-feira, 15, o Botafogo foi derrotado por 3 a 0 e viu crescer a pressão em cima do técnico Davide Ancelotti. O Glorioso agora encara o Ceará, neste domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 29ª rodada da Série A.
Este foi o segundo revés em sequência sofrido pela equipe no Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior, contra o Internacional, perdeu por 2 a 0 fora de casa.
Com a derrota no clássico, o Botafogo segue com 43 pontos, ocupando o quinto lugar na tabela de classificação — a seis pontos do Mirassol-SP, que está na quarta colocação. Já o Vovô, que vem de empate com o Sport, está na 12ª posição, com 35 pontos.
Botafogo vê técnico pressionado
Filho de Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira, Davide chegou ao Botafogo em julho e tem sofrido pressão em razão do desempenho da equipe. Nos oito jogos mais recentes disputados pelo Brasileirão, foram quatro derrotas, dois empates e duas vitórias.
Reclamações também surgem devido às escolhas do treinador. Contra o Flamengo, Davide optou por improvisar o lateral-esquerdo Marçal na zaga, mesmo tendo David Ricardo, ex-Ceará, como opção.
“Se tenho medo de ser mandado embora? Não posso controlar. Eu estou aqui para conseguir um objetivo, estou feliz, estou contente. É uma experiência com dificuldades, complicada, mas que estou com muita força e empolgado para conseguir esse objetivo com um time, com um ambiente que gosto, porque gosto das pessoas. Até quando? Não depende de mim”, afirmou o treinador do Glorioso.
Botafogo desfalcado contra o Ceará
Para o confronto no Castelão, o Botafogo não terá à disposição o volante Marlon Freitas e o zagueiro Alexander Barboza, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
Além deles, Kaio Pantaleão, Neto e Danilo seguem como desfalques por lesão. Montoro também está no departamento médico, mas pode ser novidade no duelo.