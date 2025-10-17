Derrotado pelo Flamengo, Botafogo tem baixas e técnico pressionado contra o Ceará

Técnico Davide Ancelotti no jogo Botafogo x Flamengo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Em clássico contra o Flamengo, na última quarta-feira, 15, o Botafogo foi derrotado por 3 a 0 e viu crescer a pressão em cima do técnico Davide Ancelotti. O Glorioso agora encara o Ceará, neste domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 29ª rodada da Série A. Este foi o segundo revés em sequência sofrido pela equipe no Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior, contra o Internacional, perdeu por 2 a 0 fora de casa.

“Se tenho medo de ser mandado embora? Não posso controlar. Eu estou aqui para conseguir um objetivo, estou feliz, estou contente. É uma experiência com dificuldades, complicada, mas que estou com muita força e empolgado para conseguir esse objetivo com um time, com um ambiente que gosto, porque gosto das pessoas. Até quando? Não depende de mim”, afirmou o treinador do Glorioso. Botafogo desfalcado contra o Ceará Para o confronto no Castelão, o Botafogo não terá à disposição o volante Marlon Freitas e o zagueiro Alexander Barboza, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.