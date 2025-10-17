Ceará: Zanocelo prega contra o Botafogo: "Vem mordido pra jogar"

Zanocelo prega cautela e convoca torcida do Ceará para duelo com o BotafogoAtleta salientou que equipe carioca chega para o embate pressionada após duas derrotas e convocou a torcida para a partida deste domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão
O Ceará entra em campo neste domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão, em busca de três pontos que podem recolocar o time na primeira página da tabela da Série A do Brasileirão. Após o empate diante do Sport na rodada passada, a equipe comandada por Léo Condé ocupa a 12ª colocação, com 35 pontos.
O adversário na luta pela recuperação será o Botafogo, que chega pressionado — mas por motivos distintos. O clube carioca vive uma temporada mais amena após um ano de grandes conquistas, como a Libertadores e o próprio Brasileirão. Diante do contexto e das duas derrotas consecutivas sob o comando de Davide Ancelotti, o volante Zanocelo pregou cautela ao Ceará para o duelo.
“Temos que tomar cuidado porque eles vêm de dois resultados negativos. Eles vão chegar tentando recuperar os pontos perdidos, e temos que estar muito atentos, pois sabemos que a pressão está grande. Precisamos ser cautelosos, concentrados e usar o fator casa a nosso favor”, destacou o jogador.
Além da atenção, Zanocelo também ressaltou a importância da presença da torcida no Castelão, para impulsionar o Vovô rumo à vitória.
“Sabemos que será um jogo difícil. É um time que briga pelo G-4 do Campeonato, vem de derrota em clássico e, por isso, chega mordido para jogar contra a gente. Temos que aproveitar o fator casa e, desde já, chamar nosso torcedor para lotar a Arena Vozão. Somos fortes em casa e, com a Arena cheia, ainda mais. Sabemos o quanto eles nos apoiam, nos ajudam como nosso 12º jogador, e lotar a Arena será de suma importância”, completou.