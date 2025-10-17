Ceará: Zanocelo prega contra o Botafogo: "Vem mordido pra jogar"

Zanocelo concedeu entrevista coletiva no Ceará nesta sexta-feira, 17, antes do jogo contra o Botafogo. / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará entra em campo neste domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão, em busca de três pontos que podem recolocar o time na primeira página da tabela da Série A do Brasileirão. Após o empate diante do Sport na rodada passada, a equipe comandada por Léo Condé ocupa a 12ª colocação, com 35 pontos. O adversário na luta pela recuperação será o Botafogo, que chega pressionado — mas por motivos distintos. O clube carioca vive uma temporada mais amena após um ano de grandes conquistas, como a Libertadores e o próprio Brasileirão. Diante do contexto e das duas derrotas consecutivas sob o comando de Davide Ancelotti, o volante Zanocelo pregou cautela ao Ceará para o duelo.