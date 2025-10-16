Condé vê empate do Ceará como "resultado justo" e valoriza ponto somado

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Léo Condé Ceará x Santos pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Fora de casa, o Ceará empatou com o Sport em 1 a 1 na noite dessa quarta-feira, 15. O resultado fez o Alvinegro deixar o G-10 e cair para a 11ª colocação na tabela, com 35 pontos somados. Até o fim da rodada, a equipe ainda pode perder mais uma posição. Após o duelo na Ilha do Retiro, Léo Condé avaliou a partida, destacou a competitividade do adversário e valorizou o ponto conquistado em Recife. “Conseguimos construir e fazer 1 a 0. Já imaginávamos que, a partir daquele momento, o Sport se lançaria ainda mais, algo que já vinha fazendo em partidas anteriores jogando em casa, e conseguiu o empate. Poderia ter virado, assim como o Ceará também poderia ter feito o segundo gol. Desde que o Daniel assumiu, nem parece que o Sport é o último colocado no campeonato”, disse Condé.

Com mudanças no meio de campo, o Ceará teve uma atuação discreta durante boa parte do jogo. Apenas no segundo tempo a equipe alvinegra conseguiu abrir o placar com Pedro Raul — que encerrou um jejum de nove partidas sem marcar —, mas cinco minutos depois viu o Sport empatar com gol de Igor Carius após erro individual. "Pelo que as duas equipes produziram, foi um resultado justo. Em alguns momentos, o Sport foi melhor, em outros o Ceará foi melhor. Como a gente saiu na frente, fica um gostinho de que poderíamos ter levado um resultado positivo para casa, mas um ponto nesse momento do campeonato é sempre muito importante", completou o técnico. Próximo adversário De volta a Fortaleza, o elenco alvinegro se reapresenta em Carlos de Alencar Pinto nesta sexta-feira, 17, já com foco no próximo compromisso. No domingo, 19, o Vovô recebe o Botafogo na Arena Castelão, às 19 horas, em duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão.