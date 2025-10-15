Pedro Raul marca contra o Sport e quebra sequência negativa de nove jogos

Pedro Raul marca contra o Sport e quebra sequência negativa de nove jogosO camisa 9 do Vovô não marcava um gol desde o dia 3 de agosto, quando fez o gol de empate no duelo contra o Flamengo,
O Ceará ficou somente no empate contra o Sport, pelo placar de 1 a 1, na noite desta quarta-feira, 15, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Pedro Raul, autor do gol alvinegro, quebrou um tabu de nove partidas sem balançar as redes e comentou o feito.
O camisa 9 do Vovô não marcava um gol desde o dia 3 de agosto, quando fez o gol de empate no duelo contra o Flamengo, que aconteceu na Arena Castelão e terminou em 1 a 1. Desde então, o jogador foi titular de todos os jogos do Alvinegro, com exceção do empate contra o Bahia, onde o atleta estava lesionado e não foi relacionado.
Na atual temporada, Pedro Raul é o atual artilheiro do Ceará, com 14 gols marcados em 36 partidas, além de duas assistências. O centroavante deixou sua marca oito vezes no Campeonato Brasileiro, duas na Copa do Nordeste, uma na Copa do Brasil e três no Campeonato Cearense.
Em entrevista coletiva, o jogador lamentou o empate, mas se mostrou contente por voltar a balançar as redes. Mesmo com o período de "seca", o atacante afirma que sua fase era boa mesmo com a longa sequência sem fazer gols.
"Feliz por voltar a marcar, mas eu estava muito tranquilo, eu vinha jogando bem, vinha ajudando a equipe, Às vezes as pessoas confundem gol com boa fase, mas eu vinha produzindo bons jogos, vinha ajudando a equipe, sempre ponho a equipe em primeiro lugar, mas claro, o atacante quer marcar todo o jogo. Feliz por voltar a marcar, mas tranquilo, pé no chão, vamos por mais, temos nossos objetivos ainda na competição, esse é o nosso foco", concluiu.
O Vovô entra em campo novamente neste domingo, 18, na Arena Castelão. O Ceará recebe o Botafogo e, em caso de vitória, pode ultrapassar o Vasco e o RB Bragantino em número de pontos e retorna ao G10 do Campeonato Brasileiro.