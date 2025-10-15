Pedro Raul marca contra o Sport e quebra sequência negativa de nove jogos

Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na temporada / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará ficou somente no empate contra o Sport, pelo placar de 1 a 1, na noite desta quarta-feira, 15, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Pedro Raul, autor do gol alvinegro, quebrou um tabu de nove partidas sem balançar as redes e comentou o feito. O camisa 9 do Vovô não marcava um gol desde o dia 3 de agosto, quando fez o gol de empate no duelo contra o Flamengo, que aconteceu na Arena Castelão e terminou em 1 a 1. Desde então, o jogador foi titular de todos os jogos do Alvinegro, com exceção do empate contra o Bahia, onde o atleta estava lesionado e não foi relacionado.

