Ceará tem pior média de posse de bola e 2º menor número de grandes chances na Série A

Ceará tem pior média de posse de bola e 2º menor número de grandes chances na Série ATime comandado por Léo Condé ainda precisa ajustar pontos importantes para seguir na briga por uma vaga em competições internacionais
Apesar da campanha regular na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará ainda precisa ajustar pontos importantes para seguir na briga por uma vaga em competições internacionais. Entre os quesitos, está a posse de bola da equipe nos jogos pelo certame nacional.
Isso porque o time comandado por Léo Condé tem a pior média de posse de bola do Brasileirão, com apenas 42%. Vitória, Juventude e Grêmio completam o Z-4 no fundamento. O levantamento é do Sofascore, plataforma especializada em estatísticas no futebol.
Para além disso, outro ponto a ser ajustado é a produção de grandes chances no ataque. Ao todo, o Vovô gerou 42 grandes oportunidades de marcar na Série A, tendo o segundo menor número no quesito entre os 20 clubes do certame. No ranking, a equipe fica atrás apenas do Juventude, que criou 27.
Atualmente, o Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 10ª posição na tabela de classificação, com 35 pontos somados. O próximo compromisso do time será no domingo, 19, contra o Botafogo, na Arena Castelão.
