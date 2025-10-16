Ceará tem pior média de posse de bola e 2º menor número de grandes chances na Série A

Time comandado por Léo Condé ainda precisa ajustar pontos importantes para seguir na briga por uma vaga em competições internacionais

Apesar da campanha regular na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará ainda precisa ajustar pontos importantes para seguir na briga por uma vaga em competições internacionais. Entre os quesitos, está a posse de bola da equipe nos jogos pelo certame nacional.

Isso porque o time comandado por Léo Condé tem a pior média de posse de bola do Brasileirão, com apenas 42%. Vitória, Juventude e Grêmio completam o Z-4 no fundamento. O levantamento é do Sofascore, plataforma especializada em estatísticas no futebol.