Pedro Raul fala sobre "sabor amargo" após empate entre Ceará e Sport

Na visão do atacante, ficou um sentimento de que a equipe poderia ter segurado melhor o resultado, mas considera que o empate foi justo pelo nível técnico apresentado por ambos os times.

O Ceará ficou somente no empate contra o Sport, pelo placar de 1 a 1 , na noite desta quarta-feira, 15, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Pedro Raul, autor do gol alvinegro, concedeu entrevista pós-jogo e comentou sobre o resultado.

"Ficou um sentimento de que se segurasse mais um pouco, nós teríamos os três pontos, a gente veio para buscar os três pontos. O Sport também tem seus méritos, produziram (chances). Eu não vi o gol, estava cumprimentando a galera ali, não vi o gol, mas eles tiveram as chances deles, a gente teve as nossas. O empate foi justo pelo que foi o jogo, mas fica um sabor amargo por termos saído ganhando e ter tomado o empate logo depois", afirmou o centroavante.

Mesmo com o resultado não favorável, o camisa 9 do Vovô voltou a marcar após nove partidas. O último tento anotado por Pedro Raul foi no empate por 1 a 1 contra o Flamengo, datado do dia 3 de agosto. Sobre o assunto, o jogador se mostrou contenta ao retomar o caminho do gol, mas afirma que a fase era boa mesmo sem estar balançando as redes.

"Feliz por voltar a marcar, mas eu estava muito tranquilo, eu vinha jogando bem, vinha ajudando a equipe, Às vezes as pessoas confundem gol com boa fase, mas eu vinha produzindo bons jogos, vinha ajudando a equipe, sempre ponho a equipe em primeiro lugar, mas claro, o atacante quer marcar todo o jogo. Feliz por voltar a marcar, mas tranquilo, pé no chão, vamos por mais, temos nossos objetivos ainda na competição, esse é o nosso foco", concluiu.