Escalação: como Sport e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Sport e Ceará vão a campo pelo BrasileirãoEquipes se enfrentam hoje, 15, às 20 horas, na Ilha do Retiro (PE), em partida da 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Sport e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 20 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Sport
4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Zé Lucas, Pedro Augusto, Romarinho e Lucas Lima; Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Lucas Mugni e Lourenço; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Téc: Léo Condé