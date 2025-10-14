Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sport x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Times se enfrentarão nesta quarta-feira, 15, na Ilha do Retiro, em duelo da 28ª rodada do certame nacional
Depois de nove dias sem entrar em campo por conta da pausa para a Data Fifa, o Ceará encara o Sport nesta quarta-feira, 15, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 20 horas (horário de Brasília), em confronto válido pela 28ª rodada da competição nacional.

No clássico nordestino, o Vovô mira conquistar pontos importantes fora de casa para seguir figurando na primeira página da tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a 10ª posição, com 34 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o lanterna, com apenas 16.

Sport x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô

Vindo de uma vitória convincente sobre o Santos no Castelão, o Alvinegro chega motivado para o duelo diante do Sport. A atuação segura diante da equipe paulista consolidou o bom momento alvinegro e reforçou a confiança do elenco na reta final da Série A. O técnico Léo Condé, no entanto, terá que lidar com dois desfalques importantes: Dieguinho e Marcos Victor ficaram na capital cearense e não viajam com a delegação. Os motivos das ausências serão revelados no boletim do departamento médico antes do duelo.

Para além disso, o Ceará vai precisar quebrar um tabu incômodo: não vence o Sport como visitante há quatro anos. A última vitória ocorreu em 2021, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, quando o Vovô aplicou uma goleada por 4 a 0 na Ilha do Retiro. Desde então, foram partidas equilibradas, mas sem triunfo alvinegro em solo pernambucano.

"Não é porque é o lanterna que é o pior time do Brasil, não. Lá tem atletas dedicados a dar o melhor. Não podemos achar que é fácil porque eles estão na lanterna. Todo mundo ali está fazendo o seu pão de cada dia. Acho que é um dos jogos mais difíceis. Tem que ter os pés no chão e humildade para lutar visando os três pontos", projetou o atacante Fernandinho em entrevista coletiva.

Sport x Ceará pela Série A 2025: como chega o Leão

Do outro lado, o Sport vive situação delicada na tabela. Lanterna da Série A, o Leão da Ilha soma apenas 16 pontos e tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vencer. No clássico, o técnico Daniel Paulista vai precisar superar uma série de desfalques importantes.

O meia Hyoran, por exemplo, é baixa certa: o jogador sentiu um incômodo na coxa direita ainda no início da partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e foi diagnosticado com uma lesão de grau leve. O departamento médico optou por não apressar o retorno, e o atleta segue em tratamento.

Além dele, o zagueiro Ramon Menezes e o volante Christian Rivera cumprem suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. As ausências, especialmente no setor defensivo, foram lamentadas pelo treinador rubro-negro.

“São duas perdas significativas, já que ambos vinham muito bem, sendo pilares da nossa defesa. Mas vamos buscar soluções dentro do elenco. É um jogo muito importante, um clássico regional dentro de casa, e temos que trabalhar para buscar a vitória”, disse Daniel Paulista.

Sport x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do atacante Pedro Henrique, que vive bom momento após marcar três vezes nos últimos cinco duelos. Ao todo, ele já disputou 34 partidas na temporada e assinalou oito gols. Já pelo lado do Sport, o protagonismo tende a ser do centroavante Derik Lacerda, que já balançou as redes cinco vezes em 12 confrontos na Série A.

Sport x Ceará pela Série A 2025: retrospecto

Na história, Ceará e Sport se enfrentaram em 48 jogos. São 16 vitórias do Vovô, 12 empates e 20 triunfos do Leão. No primeiro turno, o time alvinegro venceu o rubro-negro por 2 a 0, em partida disputada na Arena Castelão. Depois, em julho, ainda eliminou os pernambucanos nas quartas de final do Nordestão. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Sport x Ceará pela Série A 2025: análise de Mateus Moura

"Com a vitória sobre o Santos antes da pausa para a Data Fifa, o Ceará conseguiu manter uma boa distância em relação ao Z-4. Apesar do discurso seguir sendo se livrar de vez do rebaixamento, o Vovô pode ser permitir sonhar com coisas maiores na competição. E, para isso, é fundamental pontuar contra o Sport, o pior time da atual edição do torneio, lanterna e virtualmente rebaixado - já que, matematicamente, ainda existe chance. Não deve ser um jogo fácil, mas o Alvinegro é favorito", avalia o jornalista do O POVO.

Sport x Ceará pela Série A 2025: provável escalação

Sport

4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Zé Lucas, Pedro Augusto, Igor Cariús e Lucas Lima; Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Sport x Ceará pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
  • Data: 15/10/2025
  • Horário: 20 horas
  • Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF
  • Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira/AL e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG
  • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN

Sport x Ceará pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Premiere
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO

