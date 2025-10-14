Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Voo do Ceará para Recife apresenta problema técnico e retorna à Fortaleza; entenda

Vovô vai enfrentar o Sport nesta quarta-feira, 15, às 20 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 28ª rodada da Série A 2025
Atualizado às
João Pedro Oliveira
O Ceará comunicou na tarde desta terça-feira, 14, que o voo Sideral OS 9232, que levava a delegação alvinegra ao Recife, local do jogo contra o Sport, precisou retornar à Fortaleza por conta de um problema técnico identificado durante o trajeto.

De acordo com o clube, a aeronave passa por manutenção no pátio do Aeroporto Internacional Pinto Martins, enquanto a delegação aguarda novas instruções para o embarque rumo a Pernambuco.

Apesar do imprevisto, o contratempo não alterou a programação da equipe comandada por Léo Condé para a partida diante do Leão da Ilha. O treino apronto foi realizado normalmente na manhã desta terça-feira, 14, no CT de Porangabuçu.

O duelo entre Sport e Ceará acontece nesta quarta-feira, 15, às 20 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro. O clássico nordestino é válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira os relacionados para Ceará x Sport:

  • Goleiros: Bruno Ferreira e Richard
  • Laterais: Fabiano, Rafael Ramos e Matheus Bahia
  • Zagueiros: Willian Machado, Gabriel Lacerda, Marllon e Eder
  • Volantes: Fernando Sobral, Richardson, Zanocelo, Lourenço e Lucas Lima
  • Meias: Mugni, Matheus Araújo e Vina
  • Atacantes: Galeano, Pedro Raul, Pedro Henrique, Paulo Baya, Aylon e Fernandinho

 

