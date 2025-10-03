Richardson fala de reencontro com Vojvoda e destaca: "Conhece muito a nossa equipe"

Volante Richardson, do Ceará, concedendo entrevista coletiva no CT Carlos de Alencar Pinto, na quarta-feira, 30 de julho de 2025 / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 3, Richardson, do Ceará, projetou o próximo adversário da equipe no Campeonato Brasileiro, que será o Santos, no domingo, 5, na Arena Castelão. Na beira do campo, estará um velho conhecido do volante alvinegro: o técnico Juan Pablo Vojvoda, que comandou o rival Fortaleza nos últimos anos. Sobre o “reencontro” com o treinador argentino, Richardson destacou que ele “conhece muito” o Vovô, além de toda experiência em relação à Arena Castelão e o clima da capital cearense. O volante disse, ainda, que o comandante tentará, de todas as formas, “mostrar o caminho” para os jogadores do Peixe em relação a como enfrentar o Alvinegro.