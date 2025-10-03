Após revés, Condé valoriza campanha do Ceará na Série A e projeta duelo com o Santos

Após revés, Condé valoriza campanha do Ceará na Série A e projeta duelo com o SantosDe volta à Capital, o elenco do Vovô foca na preparação para o confronto contra o Alvinegro Praiano, neste domingo, 5
Em compromisso fora de casa nesta quinta-feira, 2, o Ceará foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0 e perdeu a chance de retornar ao G-10 da Série A. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu segue na 11ª posição, com 31 pontos somados. Após a partida, o técnico Condé lamentou o revés, mas destacou a postura da equipe e a importância do ponto conquistado.
“O Vitória foi melhor nos vinte minutos iniciais, acabamos sofrendo o gol, mas depois a equipe foi se assentando no jogo e atuando dentro dos padrões que buscamos: uma marcação forte, agressiva, sem deixar o adversário trocar muitos passes”, analisou.
Apesar do tropeço, Condé ressaltou o a constância do Ceará no campeonato. “Talvez tenha faltado um pouco de lucidez no penúltimo passe [...] Infelizmente não estávamos em uma noite muito feliz, mas faz parte. O importante é que estamos fazendo um campeonato estruturado e espero que possamos retomar os resultados positivos”, avaliou.
Jejum do artilheiro
Mesmo com maior volume de jogo e mais oportunidades de gol, o Ceará esbarrou na defesa adversária e mostrou dificuldades na finalização. A derrota também expôs o jejum de Pedro Raul, que não marca há oito partidas.
Questionado sobre a fase do camisa 9, Condé demonstrou confiança em sua recuperação. “O atacante sempre gera expectativa de gols. Ele (Pedro Raul) marcou muito no início da temporada, depois passou um período sem marcar e voltou a fazer gols importantes. Esperamos que essa seca passe o quanto antes. O importante é ele continuar lutando e nos ajudando”, afirmou.
De olho no Santos
Sem tempo para lamentar o revés, o Ceará volta as atenções para o próximo compromisso. Neste domingo, 5, o Vovô recebe o Santos na Arena Castelão, às 20h30min, para disputar a 27ª rodada do Brasileirão. O duelo de alvinegros já conta com mais de 20 mil torcedores confirmados, segundo a última parcial divulgada pelo Vovô.
Sobre o confronto, Condé reforçou a importância do apoio da torcida. “Espero que possamos continuar pontuando fora e fazer o dever de casa no sábado contra o Santos, que vem fazendo uma campanha de recuperação. Esperamos contar com o apoio do nosso torcedor para construir uma boa vitória”.