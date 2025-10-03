Após revés, Condé valoriza campanha do Ceará na Série A e projeta duelo com o Santos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-26.06.2025: Coletiva Léo Condé. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Em compromisso fora de casa nesta quinta-feira, 2, o Ceará foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0 e perdeu a chance de retornar ao G-10 da Série A. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu segue na 11ª posição, com 31 pontos somados. Após a partida, o técnico Condé lamentou o revés, mas destacou a postura da equipe e a importância do ponto conquistado. “O Vitória foi melhor nos vinte minutos iniciais, acabamos sofrendo o gol, mas depois a equipe foi se assentando no jogo e atuando dentro dos padrões que buscamos: uma marcação forte, agressiva, sem deixar o adversário trocar muitos passes”, analisou.