Pedro Raul vive seca no Ceará e não marca há oito jogos

Pedro Raul vive seca no Ceará e não marca há oito jogosÚltimo tento do centroavante ocorreu diante do Flamengo, no início de agosto, pela 18ª rodada da Série A
Referência do ataque do Ceará, o centroavante Pedro Raul vive uma grande seca com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu. Na derrota do Vovô diante do Vitória por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 2, no Barradão (BA), o jogador passou mais uma vez em branco.
Com mais um jogo sem marcar, o atleta agora chega a marca de oito partidas sem balançar as redes. O último tento do centroavante ocorreu diante do Flamengo, no início de agosto, pela 18ª rodada da Série A. De lá para cá, o Ceará o jogador entrou em campo diante de Palmeiras, Bragantino, Bahia, Grêmio, Juventude, Vasco e São Paulo, além do embate contra o Vitória.
Com a derrota, o Vovô segue na 11ª colocação da tabela com 31 pontos. Em 25 jogos disputados, foram somadas oito vitórias, sete empates e dez derrotas na competição.
O time comandado por Léo Condé terá uma nova oportunidade de buscar uma vaga na primeira página da tabela no próximo domingo, 5, quando irá receber o Santos às 20h30min, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do certame nacional. Para o duelo, o clube já conta com a presença confirmada de mais de 20 mil torcedores.
