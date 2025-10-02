Pedro Raul vive seca no Ceará e não marca há oito jogos

Referência do ataque do Ceará, o centroavante Pedro Raul vive uma grande seca com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu. Na derrota do Vovô diante do Vitória por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 2, no Barradão (BA), o jogador passou mais uma vez em branco.

Com mais um jogo sem marcar, o atleta agora chega a marca de oito partidas sem balançar as redes. O último tento do centroavante ocorreu diante do Flamengo, no início de agosto, pela 18ª rodada da Série A. De lá para cá, o Ceará o jogador entrou em campo diante de Palmeiras, Bragantino, Bahia, Grêmio, Juventude, Vasco e São Paulo, além do embate contra o Vitória.