Matheus Bahia lamenta derrota do Ceará contra o Vitória

Vovô foi superado fora de casa pelo Vitória em 1 a 0 e perdeu a oportunidade de subir duas posição na tabela da Série A

Na avaliação do jogador, o Alvinegro de Porangabuçu foi superior ao adversário baiano. Ele destacou ainda que a equipe não deve baixar a cabeça apesar do revés.

O Ceará tentou esboçar uma reação no segundo tempo, mas saiu do Barradão, na Bahia, sem somar pontos diante do Vitória ao ser superado em 1 a 0 . Após o embate válido pela Série A, o lateral Matheus Bahia lamentou o resultado.

"Não podemos baixar a cabeça, porque o que fizemos aqui hoje... acho que, mesmo jogando 200 minutos, não sairia o gol. Infelizmente não era o nosso dia, mas quem assistiu viu nossa superioridade, impondo o jogo o tempo todo, com a bola. Acontece, é do futebol. Vamos seguir. Temos nossos objetivos e estamos bem, com a cabeça boa. Seguiremos trabalhando; agora jogamos em casa, e isso não vai atrapalhar nosso desempenho", salientou ele.



Com a derrota, o Vovô segue na 11ª colocação da tabela com 31 pontos. Em 25 jogos disputados, foram somadas oito vitórias, sete empates e dez derrotas na competição. O time comandado por Léo Condé terá uma nova oportunidade de buscar uma vaga na primeira página da tabela no próximo domingo, 5, quando irá receber o Santos às 20h30min, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do certame nacional. Para o duelo, o clube já conta com a presença confirmada de mais de 20 mil torcedores.