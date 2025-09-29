Transmissão de São Paulo x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 29

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pelo Brasileirão Série A, São Paulo e Ceará duelam hoje, 29, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Iara Costa
Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

São Paulo e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira (29/09), às 20 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view).

Assista no player acima ou direto do YouTube do ESPORTES O POVO

Transmissão paga

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Ceará

Segunda-feira, 29 de setembro (29/09), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Ceará

Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

