Transmissão de São Paulo x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 29

Pelo Brasileirão Série A, São Paulo e Ceará duelam hoje, 29, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

São Paulo e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira (29/09) , às 20 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view).

Transmissão de São Paulo x Ceará: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 29

Assista no player acima ou direto do YouTube do ESPORTES O POVO