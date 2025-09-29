Transmissão de São Paulo x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 29

Transmissão de São Paulo x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 29Pelo Brasileirão Série A, São Paulo e Ceará duelam hoje, 29, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
São Paulo e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira (29/09), às 20 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view).
Assista no player acima ou direto do YouTube do ESPORTES O POVO
Transmissão paga
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Ceará
Segunda-feira, 29 de setembro (29/09), às 20 horas (horário de Brasília)
Onde será São Paulo x Ceará
Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)