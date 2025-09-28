São Paulo x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Pedro Raul não marca pelo Ceará há oito partidas seguidas / Crédito: Lucas Emanuel/ FCF

Vivendo um momento de oscilação na temporada, o Ceará tentará recuperar parte dos recentes pontos perdidos como mandante jogando fora de casa, diante do São Paulo, em confronto desta segunda-feira, 29, no Morumbis, às 20 horas, que fecha a 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Vovô precisará encerrar um jejum de dez anos sem derrotar o rival em solo paulista. São Paulo x Ceará pela Série A 2025: como chega o Tricolor Adversário do Ceará, o São Paulo vem de eliminação na Copa Libertadores. O clube paulista foi derrotado pela LDU-EQU no Morumbis no meio da semana e deu adeus ao torneio continental.

Ainda assim, mesmo que amargue uma derrota no Morumbis, a diferença para o primeiro time do Z-4, que é o Juventude, seguirá a mesma do início da rodada: seis pontos. Isso, obviamente, não diminui a importância de conquistar a vitória contra o São Paulo, por diversos fatores. A questão anímica é uma delas, já que o time cearense não vence um jogo há quatro partidas, período marcado por três empates e uma derrota.

"Estamos há um bom tempo sem vencer e temos que controlar bem a ansiedade, porque pode nos atrapalhar. Não tem nada perdido, a gente vem fazendo bons jogos, são jogos difíceis, a Série A é muito difícil. Acho que todo ponto é importante, seja o ponto obtido contra o Vasco ou contra o Bahia; o ponto contra o Juventude seria importante, mas tomamos um gol no final. Às vezes o empate não é ruim e a gente tem que aprender a valorizar isso", disse o goleiro Bruno Ferreira.

Para o duelo, Léo Condé contará com dois importantes retornos: do centroavante Pedro Raul, artilheiro do Vovô na atual temporada, e do meio-campista Lucas Mugni. Ambos os jogadores foram ausências contra o Bahia, na rodada passada, por questões físicas, mas estão recuperados e viajaram com a delegação para São Paulo.



Em contraponto, o treinador alvinegro tem três ausências, uma delas já era confirmada: a de Aylon, suspenso. Os outros dois jogadores também são do setor ofensivo: o centroavante Lucca, por conta de uma virose, e o atacante Fernandinho, com quadro de alergia. Ambos estiveram presentes no jogo contra o Bahia, mas não embarcaram para São Paulo.

São Paulo x Ceará pela Série A 2025: retrospecto Um fator positivo para o São Paulo, mas que se limita às estatísticas, é o longo período sem perder para o Ceará como mandante: são dez anos. O último triunfo do Vovô nesta condição ocorreu em 2015, quando venceu o Tricolor por 2 a 1, no Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.



Nos números gerais, o São Paulo também leva a vantagem. Em 31 confrontos, o Ceará venceu cinco, enquanto o Tricolor conquistou 16 triunfos, além de dez empates. São Paulo x Ceará pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro

"Pelo retrospecto recente ruim, o Ceará terá de pontuar no Morumbis no jogo desta segunda. O Alvinegro ganhou apenas três vezes nos 12 jogos mais recentes da Série A e precisa retomar os resultados positivos para não ser ultrapassados pelos concorrentes e se aproximar da zona de rebaixamento. A missão não será fácil, já que era um São Paulo que evoluiu no Brasileirão desde a chegada de Crespo, apesar da eliminação na Libertadores. O Tricolor é forte como mandante, o que aumenta o nível de dificuldade para o Vovô", avalia o jornalista do O POVO. São Paulo x Ceará pela Série A 2025: provável escalação São Paulo

3-5-2: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric, Bobadilla, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano. Téc: Hernán Crespo