São Paulo x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

A bola rola nesta segunda-feira, 29, no MorumBIS, em São Paulo (SP), às 20 horas, pela 25ª rodada do Brasileirão
Mateus Moura
Mateus Moura
Vivendo um momento de oscilação na temporada, o Ceará tentará recuperar parte dos recentes pontos perdidos como mandante jogando fora de casa, diante do São Paulo, em confronto desta segunda-feira, 29, no Morumbis, às 20 horas, que fecha a 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Vovô precisará encerrar um jejum de dez anos sem derrotar o rival em solo paulista.

São Paulo x Ceará pela Série A 2025: como chega o Tricolor

Adversário do Ceará, o São Paulo vem de eliminação na Copa Libertadores. O clube paulista foi derrotado pela LDU-EQU no Morumbis no meio da semana e deu adeus ao torneio continental.

No Brasileirão, o Tricolor ocupa a sétima posição, com 35 pontos, e chegou a embalar oito jogos de invencibilidade antes de perder para o Cruzeiro na 22ª rodada – nos últimos dois duelos, a equipe venceu o Botafogo e perdeu para o Santos.

O técnico Hernán Crespo tem alguns desfalques para o duelo, como Oscar, Ferraresi e Marco Antônio. Por outro lado, Cédric volta a ser opção, assim como Luiz Gustavo. O comandante argentino não deve promover grandes alterações no time que entrou em campo contra a LDU.

São Paulo x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô

Com apenas duas vitórias nos últimos 11 jogos da elite nacional, o Alvinegro estagnou na classificação. Se, pelo bom início de competição, os olhares ficaram mais voltados para uma eventual briga por posições na primeira página da tabela, agora o alerta pelo perigo da zona de rebaixamento começa a ganhar força em Porangabuçu.

Ainda assim, mesmo que amargue uma derrota no Morumbis, a diferença para o primeiro time do Z-4, que é o Juventude, seguirá a mesma do início da rodada: seis pontos. Isso, obviamente, não diminui a importância de conquistar a vitória contra o São Paulo, por diversos fatores. A questão anímica é uma delas, já que o time cearense não vence um jogo há quatro partidas, período marcado por três empates e uma derrota.

"Estamos há um bom tempo sem vencer e temos que controlar bem a ansiedade, porque pode nos atrapalhar. Não tem nada perdido, a gente vem fazendo bons jogos, são jogos difíceis, a Série A é muito difícil. Acho que todo ponto é importante, seja o ponto obtido contra o Vasco ou contra o Bahia; o ponto contra o Juventude seria importante, mas tomamos um gol no final. Às vezes o empate não é ruim e a gente tem que aprender a valorizar isso", disse o goleiro Bruno Ferreira.

Para o duelo, Léo Condé contará com dois importantes retornos: do centroavante Pedro Raul, artilheiro do Vovô na atual temporada, e do meio-campista Lucas Mugni. Ambos os jogadores foram ausências contra o Bahia, na rodada passada, por questões físicas, mas estão recuperados e viajaram com a delegação para São Paulo.

Em contraponto, o treinador alvinegro tem três ausências, uma delas já era confirmada: a de Aylon, suspenso. Os outros dois jogadores também são do setor ofensivo: o centroavante Lucca, por conta de uma virose, e o atacante Fernandinho, com quadro de alergia. Ambos estiveram presentes no jogo contra o Bahia, mas não embarcaram para São Paulo.

São Paulo x Ceará pela Série A 2025: retrospecto

Um fator positivo para o São Paulo, mas que se limita às estatísticas, é o longo período sem perder para o Ceará como mandante: são dez anos. O último triunfo do Vovô nesta condição ocorreu em 2015, quando venceu o Tricolor por 2 a 1, no Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Nos números gerais, o São Paulo também leva a vantagem. Em 31 confrontos, o Ceará venceu cinco, enquanto o Tricolor conquistou 16 triunfos, além de dez empates.

São Paulo x Ceará pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro

"Pelo retrospecto recente ruim, o Ceará terá de pontuar no Morumbis no jogo desta segunda. O Alvinegro ganhou apenas três vezes nos 12 jogos mais recentes da Série A e precisa retomar os resultados positivos para não ser ultrapassados pelos concorrentes e se aproximar da zona de rebaixamento. A missão não será fácil, já que era um São Paulo que evoluiu no Brasileirão desde a chegada de Crespo, apesar da eliminação na Libertadores. O Tricolor é forte como mandante, o que aumenta o nível de dificuldade para o Vovô", avalia o jornalista do O POVO.

São Paulo x Ceará pela Série A 2025: provável escalação

São Paulo
3-5-2: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric, Bobadilla, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano. Téc: Hernán Crespo

Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya. Téc: Léo Condé

São Paulo x Ceará pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: MorumBIS, em São Paulo/SP
  • Data: 29/9/2025
  • Horário: 20 horas (de Brasília)
  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo/RJ
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique/RJ e Márcia Bezerra Lopes/RO
  • VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ

São Paulo x Ceará pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Premiere
  • SporTV
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

Esportes

