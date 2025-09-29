Torcida do São Paulo organiza protesto durante jogo contra o Ceará; entenda

Torcida do São Paulo organiza protesto durante jogo contra o Ceará; entendaIndependente promete esvaziar arquibancadas do Morumbis em meio à pressão após eliminação na Copa Sul-Americana
Encerrando a 25ª rodada da Série A do Brasileirão, o Ceará enfrenta o São Paulo no Morumbis, às 20 horas desta segunda-feira, 29. Entretanto, em vez de arquibancadas cheias, a expectativa para o confronto é de estádio esvaziado. A principal organizada do clube, a Torcida Independente, convocou um protesto nos arredores do estádio no mesmo horário da partida.
As críticas da torcida têm como principais alvos o presidente Julio Casares e dirigentes como Carlos Belmonte e Fernando Bracalle. A insatisfação da torcida também tem como alvo Rui Costa, o médico José Sánchez e até mesmo Pedro Campos, preparador físico do elenco.
A mobilização é resultado do descontentamento com o desempenho do time na temporada. A eliminação para a LDU, na Copa Sul-Americana, na última semana, intensificou a pressão sobre diretoria e elenco. Antes disso, o Tricolor já havia perdido o clássico para o Santos por 1 a 0 pelo Brasileirão.
Após o jogo de volta contra os equatorianos, a derrota por 1 a 0 gerou protestos imediatos, com pichações em muros próximos ao estádio Morumbis. Frases como “Fora Casares” e “Time pipoqueiro” deram o tom da revolta.
Agora, eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o São Paulo disputa apenas o Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, a equipe de Hernán Crespo ocupa a 7ª posição, com 35 pontos, e briga para se manter no G-6.
Confira a nota da Torcida Independente na íntegra:
“O protesto está marcado. Segunda-feira, a partir das 18h, portão principal do Morumbi. Todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados: Casares, Belmonte/Chapecó/Nelson, Rui Costa, Sanches (DM) e Pedro Campos (preparação física). Não se trata de perder classificação. Se trata de como se perde, diante de quase 60 mil fanáticos pelo São Paulo. Um ciclo que se repete. A torcida não salva toda competição. O São Paulo FC não pertence aos cartolas que o lotearam. Muito menos aos vitalícios.
Importante: CONVOCAÇÃO
Jornalistas “são-paulinos” que tanto falam m*rda, venham protestar conosco. Blogueiros “são-paulinos” que gostam de falar mal da organizada, bora protestar! O B.O. é seu Casares, ou resolve ou renuncia! Pelo direito ao VOTO nas eleições de presidente. Pela transparência nas contas. Por auditoria externa. Pelo fim do Conselho Vitalício. Pela modernização do CT Barra Funda Pela demissão dos conselheiros incompetentes.”
