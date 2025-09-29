Torcida do São Paulo organiza protesto durante jogo contra o Ceará; entenda

Ceará x São Paulo em duelo pela Série A 2025 / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Encerrando a 25ª rodada da Série A do Brasileirão, o Ceará enfrenta o São Paulo no Morumbis, às 20 horas desta segunda-feira, 29. Entretanto, em vez de arquibancadas cheias, a expectativa para o confronto é de estádio esvaziado. A principal organizada do clube, a Torcida Independente, convocou um protesto nos arredores do estádio no mesmo horário da partida. As críticas da torcida têm como principais alvos o presidente Julio Casares e dirigentes como Carlos Belmonte e Fernando Bracalle. A insatisfação da torcida também tem como alvo Rui Costa, o médico José Sánchez e até mesmo Pedro Campos, preparador físico do elenco.

A mobilização é resultado do descontentamento com o desempenho do time na temporada. A eliminação para a LDU, na Copa Sul-Americana, na última semana, intensificou a pressão sobre diretoria e elenco. Antes disso, o Tricolor já havia perdido o clássico para o Santos por 1 a 0 pelo Brasileirão. Após o jogo de volta contra os equatorianos, a derrota por 1 a 0 gerou protestos imediatos, com pichações em muros próximos ao estádio Morumbis. Frases como "Fora Casares" e "Time pipoqueiro" deram o tom da revolta. Após a queda para a LDU, torcedores marcaram presença nos arredores do Morumbis com pichações nos muros. Mensagens como "Fora Casares" e "Time pipoqueiro" resumiram a insatisfação com diretoria e elenco.

Agora, eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o São Paulo disputa apenas o Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, a equipe de Hernán Crespo ocupa a 7ª posição, com 35 pontos, e briga para se manter no G-6. Confira a nota da Torcida Independente na íntegra: “O protesto está marcado. Segunda-feira, a partir das 18h, portão principal do Morumbi. Todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados: Casares, Belmonte/Chapecó/Nelson, Rui Costa, Sanches (DM) e Pedro Campos (preparação física). Não se trata de perder classificação. Se trata de como se perde, diante de quase 60 mil fanáticos pelo São Paulo. Um ciclo que se repete. A torcida não salva toda competição. O São Paulo FC não pertence aos cartolas que o lotearam. Muito menos aos vitalícios. Importante: CONVOCAÇÃO