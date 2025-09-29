Ceará é finalista em quatro categorias de prêmio de publicidade

Ceará é finalista em quatro categorias de prêmio de publicidadeO clube tem quatro peças publicitárias disputando diferentes categorias do Anuário do Clube de Criação
O Ceará está concorrendo como finalista em quatro categorias do Anuário do Clube de Criação, publicação relevante nos meios de publicidade e comunicação do país. Ao todo, quatro ações do marketing alvinegro podem garantir a premiação para o clube.
A ação jogadores vitais, que ocorreu no dia 30 de abril de 2025, é a que mais concorre a prêmios dentre as peças selecionadas. A campanha aconteceu no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, quando o Vovô enfrentou o Palmeiras na Arena Castelão.
Dividida em três momentos, a iniciativa contou com os nomes dos jogadores sendo substituídos por nomes de órgãos vitais nas camisas e na arte de escalação da equipe, além do time entrar em campo com uma faixa escrita: "Seja um Jogador Vital. Declare-se Doador de Órgãos".
A campanha concorre a prêmios nas categorias: Mídia exterior; Relações Públicas e Impacto e ESG. A última categoria citada também conta com duas ações do Vovô.
Pouco tempo após o atacante do Palmeiras Luigi Hanri ser vítima de um caso de racismo na Copa Libertadores sub-20, o Ceará decidiu ir a campo com uma mensagem contra a discriminação racial na semifinal do Campeonato Cearense, jogada no dia 9 de março, contra o Maracanã.
Intitulada de "Impedidos", a ação se iniciou com somente jogadores brancos subindo ao gramado do estádio Presidente Vargas. Após a execução do hino nacional, os demais atletas foram a campo com uma faixa com os dizeres: "Se os negros também fossem impedidos de entrar em campo, nosso time não existiria. Diga não ao racismo". A mensagem também foi replicada nos telões do estádio.
Outra campanha finalista na categoria Impacto e ESG é a ação "Menos telas, mais esportes", que aconteceu na partida entre Ceará e Ponte Preta, no dia 12 de outubro de 2025. Na ocasião, as crianças que tradicionalmente entram em campo com os jogadores estavam olhando para aparelhos celulares de maneira proposital.
Após a execução do hino nacional, os atletas posaram para a foto oficial com a faixa: "Atenção, pais, menos telas, mais esportes", alertando sobre o uso excessivo de aparelhos eletrônicos por crianças.
Concorrendo na categoria TV, Cinema e Outras Telas, a campanha Pai Ausente deu um novo significado a um lema da torcida alvinegra. A partir da frase "Nunca Abandonar", o vídeo conta a história de um torcedor que conta que jamais abandonou o Ceará, mesmo em momentos difíceis, mas que havia sido abandonado pelo pai, enquanto ainda estava no útero da mãe.
Após a história do torcedor, são mostrados dados envolvendo o abandono parental no estado do Ceará e no Brasil.
O que é o prêmio Clube de Criação
O Clube de Criação, anualmente, seleciona as melhores peças publicitárias para compor o Anuário de Criação, uma publicação que documenta e registra grandes propagandas e ações de marketing. Esta será a 50ª publicação do livro, que teve sua primeira edição no ano de 1975.
A premiação do Anuário e do Clube de Criação é representada por uma estrela, símbolo da marca, dividida nas cores: Bronze, Prata, Ouro, Estrela Verde e Estrela Preta/Best of Show.