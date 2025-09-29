Ceará é finalista em quatro categorias de prêmio de publicidade

Ceará promove campanha "Jogadores Vitais" em jogo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará está concorrendo como finalista em quatro categorias do Anuário do Clube de Criação, publicação relevante nos meios de publicidade e comunicação do país. Ao todo, quatro ações do marketing alvinegro podem garantir a premiação para o clube. A ação jogadores vitais, que ocorreu no dia 30 de abril de 2025, é a que mais concorre a prêmios dentre as peças selecionadas. A campanha aconteceu no jogo de ida da 3⁠ª fase da Copa do Brasil, quando o Vovô enfrentou o Palmeiras na Arena Castelão.

Intitulada de "Impedidos", a ação se iniciou com somente jogadores brancos subindo ao gramado do estádio Presidente Vargas. Após a execução do hino nacional, os demais atletas foram a campo com uma faixa com os dizeres: "Se os negros também fossem impedidos de entrar em campo, nosso time não existiria. Diga não ao racismo". A mensagem também foi replicada nos telões do estádio. Outra campanha finalista na categoria Impacto e ESG é a ação "Menos telas, mais esportes", que aconteceu na partida entre Ceará e Ponte Preta, no dia 12 de outubro de 2025. Na ocasião, as crianças que tradicionalmente entram em campo com os jogadores estavam olhando para aparelhos celulares de maneira proposital. Após a execução do hino nacional, os atletas posaram para a foto oficial com a faixa: "Atenção, pais, menos telas, mais esportes", alertando sobre o uso excessivo de aparelhos eletrônicos por crianças.

Concorrendo na categoria TV, Cinema e Outras Telas, a campanha Pai Ausente deu um novo significado a um lema da torcida alvinegra. A partir da frase "Nunca Abandonar", o vídeo conta a história de um torcedor que conta que jamais abandonou o Ceará, mesmo em momentos difíceis, mas que havia sido abandonado pelo pai, enquanto ainda estava no útero da mãe. Após a história do torcedor, são mostrados dados envolvendo o abandono parental no estado do Ceará e no Brasil. O que é o prêmio Clube de Criação O Clube de Criação, anualmente, seleciona as melhores peças publicitárias para compor o Anuário de Criação, uma publicação que documenta e registra grandes propagandas e ações de marketing. Esta será a 50ª publicação do livro, que teve sua primeira edição no ano de 1975.