Com Pedro Raul e Mugni, Ceará embarca para São Paulo; veja relacionados

Em contraponto dos retornos, três jogadores não viajaram: Aylon, suspenso, e Lucca e Fernandinho, que não tiveram o motivo divulgado pelo clube
O Ceará encerrou sua preparação em Fortaleza e embarcou para São Paulo neste domingo, 28, com 24 atletas relacionados para a partida contra o São Paulo, que acontece nesta segunda-feira, 29, no Morumbi, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A novidade fica por conta do retorno do centroavante Pedro Raul, artilheiro do clube na temporada. O camisa 9 havia sido desfalque do Vovô diante do Bahia, na rodada passada, por conta de dores na região muscular do psoas. Recuperado, o atacante volta a ser opção para o técnico Léo Condé.

Quem também viajou para São Paulo foi o meio-campista Lucas Mugni. O argentino foi desfalque do Ceará nas últimas duas rodadas do Brasileirão, mas concluiu a fase de transição ao longo da semana e está apto para atuar.

Em contraponto, três ausências foram notadas, uma delas já era confirmada: a de Aylon, suspenso. Os outros dois jogadores também são do setor ofensivo: o centroavante Lucca, por conta de uma virose, e o atacante Fernandinho, com quadro alérgico. Ambos estiveram presentes no jogo contra o Bahia, mas não embarcaram para São Paulo.

Confira a lista completa dos relacionados do Ceará contra o São Paulo:

  • Goleiros: Bruno Ferreira, Richard e Fernando Miguel.
  • Laterais: Fabiano, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Nicolas
  • Zagueiros: Marcos Victor, Willian Machado, Marllon e Éder.
  • Volantes: Dieguinho, Zanocelo, Lourenço, Richardson e Fernando Sobral.
  • Meias: Mugni e Vina.
  • Atacantes: Galeano, Paulo Baya, Pedro Henrique, Pedro Raul, Rodriguinho e Guilherme

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN

