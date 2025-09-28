Com Pedro Raul e Mugni, Ceará embarca para São Paulo; veja relacionados

Pedro Raul, atacante do Ceará, é o artilheiro do time em 2025 / Crédito: Fernanda Barros

O Ceará encerrou sua preparação em Fortaleza e embarcou para São Paulo neste domingo, 28, com 24 atletas relacionados para a partida contra o São Paulo, que acontece nesta segunda-feira, 29, no Morumbi, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A novidade fica por conta do retorno do centroavante Pedro Raul, artilheiro do clube na temporada. O camisa 9 havia sido desfalque do Vovô diante do Bahia, na rodada passada, por conta de dores na região muscular do psoas. Recuperado, o atacante volta a ser opção para o técnico Léo Condé.