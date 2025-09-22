Antes de encarar o Ceará, São Paulo tem decisão na Libertadores

O São Paulo enfrenta a LDU pela Libertadores antes de jogar contra o Ceará / Crédito: Paulo Pinto/São Paulo FC

Adversário do Ceará na próxima segunda-feira, 29, o São Paulo tem um desafio no meio de semana. O Tricolor Paulista encara a LDU-EQU, na quinta-feira, 25, às 19 horas, no Morumbis, em São Paulo (SP), em jogo válido pela Copa Libertadores. A equipe paulista precisa vencer por três gols de diferença para passar de fase no tempo normal. Isto ocorre porque no jogo da ida, disputada em Quito, no Equador, o time da casa superou os brasileiros pelo placar de 2 a 0. Caso o time da Barra Funda vença por dois gols de diferença, o duelo irá aos pênaltis.