Antes de encarar o Ceará, São Paulo tem decisão na Libertadores

Adversário do Ceará na próxima segunda-feira, 29, o São Paulo tem um desafio no meio de semana. O Tricolor Paulista encara a LDU-EQU, na quinta-feira, 25, às 19 horas, no Morumbis, em São Paulo (SP), em jogo válido pela Copa Libertadores.
A equipe paulista precisa vencer por três gols de diferença para passar de fase no tempo normal. Isto ocorre porque no jogo da ida, disputada em Quito, no Equador, o time da casa superou os brasileiros pelo placar de 2 a 0. Caso o time da Barra Funda vença por dois gols de diferença, o duelo irá aos pênaltis.
Apesar do duelo de Libertadores durante a semana, a expectativa é que o Soberano receba o Ceará com equipe completa, uma vez que os mandantes terão semana livre para descansar os jogadores após o jogo contra os Alvinegros.
Nesse domingo, 21, o São Paulo enfrentou o Santos com uma equipe alternativa, visando poupar os titulares para o duelo de quinta-feira, e foi derrotado pelo placar de 1 a 0, com gol do atacante Guilherme, ex-Fortaleza. A partida marcou, também, o primeiro triunfo de Juan Pablo Vojvoda no comando do Peixe.
No campeonato Brasileiro, o São Paulo é o atual sétimo colocado, com 35 pontos. O Tricolor teve um início de ano complicado enquanto era treinado por Luís Zubeldia. Sob o comando do treinador, a equipe do Morumbis foi eliminada pelo Palmeiras na semifinal do Paulista e acumulou muitos empates nas rodadas inciais do Brasileirão.
O técnico argentino pediu demissão no dia 16 de abril e deu lugar ao compatriota Hernán Crespo. O ex-atacante mudou a forma da equipe jogar, encaixou uma sequência de cinco vitórias consecutivas quando chegou e tirou a equipe da briga contra o rebaixamento para lutar por uma vaga na Copa Libertadores.
Quando Ceará e São Paulo se enfrentaram no primeiro turno, o Tricolor ainda era dirigido por Zubeldia e ambas as equipes estavam próximas na tabela. O duelo terminou em 1 a 1, com Pedro Henrique abrindo o placar para o Vovô e Ryan Francisco deixando tudo igual para o Soberano.
