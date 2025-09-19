Algoz do Ceará no Nordestão, Tiago pode ser novidade do Bahia em jogo da Série A

Algoz do Ceará no Nordestão, Tiago pode ser novidade do Bahia em jogo da Série AAtacante se recuperou de entorse no tronozelo e voltou a treinar com o restante do elenco tricolor
O Ceará volta a campo neste sábado, 20, às 18h30min, para encarar o Bahia pela 24ª rodada da Série A. Apesar de viverem situações distintas na tabela, ambas as equipes chegam pressionadas pelo resultado. O Esquadrão perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro na última rodada, resultado que o tirou do G-4, e agora tenta reagir mesmo com diversos desfalques no elenco.
Entre as baixas, o técnico Rogério Ceni pode ter ao menos uma boa notícia. O atacante Tiago, que vinha em recuperação de uma entorse no tornozelo, finalizou o período de transição e voltou a treinar com o restante do elenco. O jovem de 20 anos ficou fora dos dois últimos jogos, mas vivia um bom momento antes da lesão. O camisa 77 do Tricolor anotou um hat-trick no duelo de ida da final da Copa do Nordeste contra o Confiança.
Além disso, Tiago também tem histórico decisivo justamente contra o Ceará. Na semifinal da Copa do Nordeste, o atacante foi autor gol da vitória que eliminou o Vovô e classificou o Bahia para a decisão. Na ocasião, ele entrou em campo no fim do segundo tempo e marcou o tento nos acréscimos.
Na atual temporada, Tiago vem ganhando espaço e firmando-se como peça importante do Esquadrão. Ele já soma oito gols e duas assistências em 27 partidas.