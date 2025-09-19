Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Algoz do Ceará no Nordestão, Tiago pode ser novidade do Bahia em jogo da Série A

Atacante se recuperou de entorse no tronozelo e voltou a treinar com o restante do elenco tricolor
Autor Lara Santos
O Ceará volta a campo neste sábado, 20, às 18h30min, para encarar o Bahia pela 24ª rodada da Série A. Apesar de viverem situações distintas na tabela, ambas as equipes chegam pressionadas pelo resultado. O Esquadrão perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro na última rodada, resultado que o tirou do G-4, e agora tenta reagir mesmo com diversos desfalques no elenco.

Entre as baixas, o técnico Rogério Ceni pode ter ao menos uma boa notícia. O atacante Tiago, que vinha em recuperação de uma entorse no tornozelo, finalizou o período de transição e voltou a treinar com o restante do elenco. O jovem de 20 anos ficou fora dos dois últimos jogos, mas vivia um bom momento antes da lesão. O camisa 77 do Tricolor anotou um hat-trick no duelo de ida da final da Copa do Nordeste contra o Confiança.

Além disso, Tiago também tem histórico decisivo justamente contra o Ceará. Na semifinal da Copa do Nordeste, o atacante foi autor gol da vitória que eliminou o Vovô e classificou o Bahia para a decisão. Na ocasião, ele entrou em campo no fim do segundo tempo e marcou o tento nos acréscimos.

Na atual temporada, Tiago vem ganhando espaço e firmando-se como peça importante do Esquadrão. Ele já soma oito gols e duas assistências em 27 partidas.  

 

