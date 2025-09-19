Técnico do sub-20 do Ceará, Alison Henry destaca integração da base com o profissional

Técnico do sub-20 do Ceará, Alison Henry destaca integração da base com o profissionalAtletas da base são frequentemente acompanhados de perto por Condé, segundo Alison
Em entrevista ao programa Esportes do POVO, nesta sexta-feira, 19, Alison Henry, técnico da equipe sub-20 do Ceará, comentou sobre o processo de integração entre as categorias de base e o elenco principal do clube. O treinador ressaltou que esse acompanhamento é constante e se dá tanto por meio de treinos coletivos, realizados contra a equipe profissional, quanto pela participação direta de alguns atletas nos treinamentos do time comandado por Condé.
“Hoje nós temos um processo de integração muito bom no clube. A relação do profissional com o sub-20 é muito próxima, o professor Condé está sempre atento aos jovens da base. Às vezes fazemos treinos coletivos contra o profissional para ele ver a evolução dos atletas. Além dele, também estamos sempre conversando com o Sanches (coordenador técnico do time profissional) e com o Anderson Batatais (auxiliar técnico)”, explica Alison.
O treinador destacou ainda que a presença de jovens no dia a dia do profissional é cada vez mais frequente. “Temos sempre um ou dois jogadores treinando semanalmente no profissional. Temos uma boa expectativa de ter mais jovens promessas sendo integrados de forma definitiva no profissional e sejam aproveitados como foram nesta temporada”, finaliza.
O bom momento da base alvinegra foi coroado na última quarta-feira, 17, quando o time sub-20 conquistou a Copa do Nordeste. O Ceará venceu o Bahia por 2 a 0 no jogo de volta, revertendo a derrota por 2 a 1 sofrida em casa e garantindo o título em Salvador.