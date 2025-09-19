Técnico do sub-20 do Ceará, Alison Henry destaca integração da base com o profissional

Em entrevista ao programa Esportes do POVO, nesta sexta-feira, 19, Alison Henry, técnico da equipe sub-20 do Ceará, comentou sobre o processo de integração entre as categorias de base e o elenco principal do clube. O treinador ressaltou que esse acompanhamento é constante e se dá tanto por meio de treinos coletivos, realizados contra a equipe profissional, quanto pela participação direta de alguns atletas nos treinamentos do time comandado por Condé.

“Hoje nós temos um processo de integração muito bom no clube. A relação do profissional com o sub-20 é muito próxima, o professor Condé está sempre atento aos jovens da base. Às vezes fazemos treinos coletivos contra o profissional para ele ver a evolução dos atletas. Além dele, também estamos sempre conversando com o Sanches (coordenador técnico do time profissional) e com o Anderson Batatais (auxiliar técnico)”, explica Alison.