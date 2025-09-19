Ceará x Bahia pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Ceará x Bahia pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseTimes se enfrentarão neste sábado, 20, na Arena Castelão, em duelo da 24ª rodada do certame nacional
Sob os olhares do seu torcedor, o Ceará encara o Bahia neste sábado, 20, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília), em confronto válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
No confronto, o Vovô mira a vitória dentro de casa para retornar à primeira página da tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a 11ª posição, com 27 pontos somados. Do outro lado, o Esquadrão, que é sexto com 36 pontos, almeja triunfar para retornar ao G-4 do certame nacional.
Leia mais
Ceará x Bahia pela Série A 2025: como chega o Vovô
Comandado por Léo Condé, o Alvinegro busca fechar a 24ª rodada com dois objetivos: encurtar a distância para o G-6 e aumentar para a zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe de Porangabuçu soma nove pontos a menos que o próprio Bahia, sexto colocado, e cinco a mais que o Vitória, primeiro time do Z-4.
"Temos uma semana importante, uma semana aberta, contra um grande adversário: um Bahia muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Mas a gente tem capacidade, diante do nosso torcedor, de fazer um jogo forte, um jogo estruturado", projetou o técnico alvinegro logo após o empate com o Vasco.
Para o duelo, Condé terá de lidar com desfalques importantes: Matheus Bahia, Marcos Victor, Richardson, Fabiano Souza e Rodriguinho. Os dois primeiros não vão atuar por força contratual, visto que estão emprestados pelo Esquadrão ao Vovô. Já Richardson e Fabiano Souza receberam terceiro cartão amarelo na partida ante o Vasco e cumprirão suspensão automática. Outro suspenso é o meia-atacante Rodriguinho, que foi expulso no segundo tempo do mesmo jogo.
Além das ausências, o treinador Léo Condé tem o meio-campista Lucas Mugni como dúvida. O jogador ficou de fora do último duelo após apresentar desconforto na musculatura posterior da coxa direita.
A expectativa, portanto, é que Rafael Ramos e Nicolas assumam as laterais no lugar de Fabiano Souza e Matheus Bahia. No meio, sem Richardson, Fernando Sobral surge como substituto natural. Já a lacuna deixada por Mugni deve ser ocupada novamente por Lourenço, assim como aconteceu contra o Vasco.
Ceará x Bahia pela Série A 2025: como chega o Tricolor
Do outro lado, o Bahia chega ao confronto com a expectativa de se recuperar após os resultados negativos recentes. Vindo de eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense e derrota para o Cruzeiro na Série A, o clube baiano ainda vai ter que superar uma lista extensa de desfalques.
Ao todo, são oito jogadores de fora: Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre seguem em transição, enquanto Erick Pulga, João Paulo e David Duarte permanecem entregues ao departamento médico.
"Qualquer time sente falta de seus jogadores importantes, por mais que o elenco seja forte. Eles tinham a confiança do elenco, viviam bom momento. Ficar fora por lesão dificulta, mas temos que suprir com mais empenho e coragem de jogar. A gente vem tentando fazer isso", lamentou o meia e capitão Everton Ribeiro.
Ceará x Bahia pela Série A 2025: os destaques do jogo
No Vovô, o destaque deve ficar por conta do ponta Galeano. Um dos principais nomes do time em 2025, o camisa 27 vem acumulando boas atuações e soma 13 participações em gols em 41 jogos disputados. Já pelo lado do Bahia, o protagonismo tende a ser do volante Jean Lucas, que vem fazendo temporada regular — não à toa foi convocado para a seleção brasileira — e acumula 7 gols em 46 partidas.
Ceará x Bahia pela Série A 2025: retrospecto
Na história, Ceará e Bahia se enfrentaram em 57 jogos. São 20 vitórias do Vovô, 15 empates e 22 triunfos do Esquadrão. Neste ano, os rivais nordestinos já se enfrentaram três vezes: duas pela Copa do Nordeste e uma no primeiro turno do Brasileirão. Em todas as ocasiões, o Tricolor levou a melhor. O levantamento do retrospecto é do site oGol.
Ceará x Bahia pela Série A 2025: análise de Mateus Moura
"O Ceará vive um momento importante no Brasileirão: são cinco pontos para a zona de rebaixamento, mas apenas quatro do G-8. Os próximos jogos em casa definirão qual rumo a equipe tomará na reta final do torneio e vencer o Bahia é fundamental para mirar o olhar na parte de cima da tabela. Neste ano, o Esquadrão tem sido uma pedra no sapato do Vovô, mas todos os duelos aconteceram na Fonte Nova. Agora, com o apoio da torcida, os comandados de Léo Condé precisam fazer valer o mando de campo, algo que não tem acontecido recentemente", avalia o jornalista do O POVO.
Ceará x Bahia pela Série A 2025: provável escalação
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Bahia
4-3-3: Ronaldo, Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.. Técnico: Rogério Ceni
Ceará x Bahia pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
- Data: 20/9/2025
- Horário: 18h30min
- Árbitro: Lucas Casagrande/PR
- Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Schumacher Marques Gomes/PB
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho/RJ
Ceará x Bahia pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO