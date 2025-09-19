Ceará x Bahia pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Marllon é um dos titulares do Ceará na temporada / Crédito: Samuel Setubal

Sob os olhares do seu torcedor, o Ceará encara o Bahia neste sábado, 20, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília), em confronto válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Vovô mira a vitória dentro de casa para retornar à primeira página da tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a 11ª posição, com 27 pontos somados. Do outro lado, o Esquadrão, que é sexto com 36 pontos, almeja triunfar para retornar ao G-4 do certame nacional.

Além das ausências, o treinador Léo Condé tem o meio-campista Lucas Mugni como dúvida. O jogador ficou de fora do último duelo após apresentar desconforto na musculatura posterior da coxa direita. A expectativa, portanto, é que Rafael Ramos e Nicolas assumam as laterais no lugar de Fabiano Souza e Matheus Bahia. No meio, sem Richardson, Fernando Sobral surge como substituto natural. Já a lacuna deixada por Mugni deve ser ocupada novamente por Lourenço, assim como aconteceu contra o Vasco.

Ceará x Bahia pela Série A 2025: como chega o Tricolor Do outro lado, o Bahia chega ao confronto com a expectativa de se recuperar após os resultados negativos recentes. Vindo de eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense e derrota para o Cruzeiro na Série A, o clube baiano ainda vai ter que superar uma lista extensa de desfalques. Ao todo, são oito jogadores de fora: Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre seguem em transição, enquanto Erick Pulga, João Paulo e David Duarte permanecem entregues ao departamento médico. "Qualquer time sente falta de seus jogadores importantes, por mais que o elenco seja forte. Eles tinham a confiança do elenco, viviam bom momento. Ficar fora por lesão dificulta, mas temos que suprir com mais empenho e coragem de jogar. A gente vem tentando fazer isso", lamentou o meia e capitão Everton Ribeiro.

Ceará x Bahia pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do ponta Galeano. Um dos principais nomes do time em 2025, o camisa 27 vem acumulando boas atuações e soma 13 participações em gols em 41 jogos disputados. Já pelo lado do Bahia, o protagonismo tende a ser do volante Jean Lucas, que vem fazendo temporada regular — não à toa foi convocado para a seleção brasileira — e acumula 7 gols em 46 partidas. Ceará x Bahia pela Série A 2025: retrospecto Na história, Ceará e Bahia se enfrentaram em 57 jogos. São 20 vitórias do Vovô, 15 empates e 22 triunfos do Esquadrão. Neste ano, os rivais nordestinos já se enfrentaram três vezes: duas pela Copa do Nordeste e uma no primeiro turno do Brasileirão. Em todas as ocasiões, o Tricolor levou a melhor. O levantamento do retrospecto é do site oGol.