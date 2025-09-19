Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Bahia pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Ceará x Bahia pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Times se enfrentarão neste sábado, 20, na Arena Castelão, em duelo da 24ª rodada do certame nacional
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sob os olhares do seu torcedor, o Ceará encara o Bahia neste sábado, 20, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília), em confronto válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No confronto, o Vovô mira a vitória dentro de casa para retornar à primeira página da tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a 11ª posição, com 27 pontos somados. Do outro lado, o Esquadrão, que é sexto com 36 pontos, almeja triunfar para retornar ao G-4 do certame nacional. 

Leia mais

Ceará x Bahia pela Série A 2025: como chega o Vovô

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro busca fechar a 24ª rodada com dois objetivos: encurtar a distância para o G-6 e aumentar para a zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe de Porangabuçu soma nove pontos a menos que o próprio Bahia, sexto colocado, e cinco a mais que o Vitória, primeiro time do Z-4.

"Temos uma semana importante, uma semana aberta, contra um grande adversário: um Bahia muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Mas a gente tem capacidade, diante do nosso torcedor, de fazer um jogo forte, um jogo estruturado", projetou o técnico alvinegro logo após o empate com o Vasco.

Para o duelo, Condé terá de lidar com desfalques importantes: Matheus Bahia, Marcos Victor, Richardson, Fabiano Souza e Rodriguinho. Os dois primeiros não vão atuar por força contratual, visto que estão emprestados pelo Esquadrão ao Vovô. Já Richardson e Fabiano Souza receberam terceiro cartão amarelo na partida ante o Vasco e cumprirão suspensão automática. Outro suspenso é o meia-atacante Rodriguinho, que foi expulso no segundo tempo do mesmo jogo.

Além das ausências, o treinador Léo Condé tem o meio-campista Lucas Mugni como dúvida. O jogador ficou de fora do último duelo após apresentar desconforto na musculatura posterior da coxa direita.

A expectativa, portanto, é que Rafael Ramos e Nicolas assumam as laterais no lugar de Fabiano Souza e Matheus Bahia. No meio, sem Richardson, Fernando Sobral surge como substituto natural. Já a lacuna deixada por Mugni deve ser ocupada novamente por Lourenço, assim como aconteceu contra o Vasco.

Ceará x Bahia pela Série A 2025: como chega o Tricolor

Do outro lado, o Bahia chega ao confronto com a expectativa de se recuperar após os resultados negativos recentes. Vindo de eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense e derrota para o Cruzeiro na Série A, o clube baiano ainda vai ter que superar uma lista extensa de desfalques.

Ao todo, são oito jogadores de fora: Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre seguem em transição, enquanto Erick Pulga, João Paulo e David Duarte permanecem entregues ao departamento médico. 

"Qualquer time sente falta de seus jogadores importantes, por mais que o elenco seja forte. Eles tinham a confiança do elenco, viviam bom momento. Ficar fora por lesão dificulta, mas temos que suprir com mais empenho e coragem de jogar. A gente vem tentando fazer isso", lamentou o meia e capitão Everton Ribeiro.

Ceará x Bahia pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do ponta Galeano. Um dos principais nomes do time em 2025, o camisa 27 vem acumulando boas atuações e soma 13 participações em gols em 41 jogos disputados. Já pelo lado do Bahia, o protagonismo tende a ser do volante Jean Lucas, que vem fazendo temporada regular — não à toa foi convocado para a seleção brasileira — e acumula 7 gols em 46 partidas.

Ceará x Bahia pela Série A 2025: retrospecto

Na história, Ceará e Bahia se enfrentaram em 57 jogos. São 20 vitórias do Vovô, 15 empates e 22 triunfos do Esquadrão. Neste ano, os rivais nordestinos já se enfrentaram três vezes: duas pela Copa do Nordeste e uma no primeiro turno do Brasileirão. Em todas as ocasiões, o Tricolor levou a melhor. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Ceará x Bahia pela Série A 2025: análise de Mateus Moura

"O Ceará vive um momento importante no Brasileirão: são cinco pontos para a zona de rebaixamento, mas apenas quatro do G-8. Os próximos jogos em casa definirão qual rumo a equipe tomará na reta final do torneio e vencer o Bahia é fundamental para mirar o olhar na parte de cima da tabela. Neste ano, o Esquadrão tem sido uma pedra no sapato do Vovô, mas todos os duelos aconteceram na Fonte Nova. Agora, com o apoio da torcida, os comandados de Léo Condé precisam fazer valer o mando de campo, algo que não tem acontecido recentemente", avalia o jornalista do O POVO.

Ceará x Bahia pela Série A 2025: provável escalação

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Bahia

4-3-3: Ronaldo, Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.. Técnico: Rogério Ceni

Ceará x Bahia pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 20/9/2025
  • Horário: 18h30min
  • Árbitro: Lucas Casagrande/PR
  • Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Schumacher Marques Gomes/PB
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho/RJ

Ceará x Bahia pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Premiere
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar