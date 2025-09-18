"Agora é diferente": Lourenço cita torcida como trunfo do Ceará diante do Bahia

"Agora é diferente": Lourenço cita torcida como trunfo do Ceará diante do BahiaNeste ano, o Vovô enfrentou o Esquadrão três vezes em Salvador, e perdeu todos os jogos. Agora, as equipes se encaram no Castelão, pelo returno da Série A
Adversário do Ceará no próximo sábado, 20, o Bahia tem sido uma “pedra no sapato” do Vovô na temporada de 2025. As equipes se enfrentaram três vezes neste ano, e em todas o Alvinegro saiu de campo derrotado. Sobre a partida, Lourenço comentou sobre o sentimento “amargo” dos resultados negativos contra o Esquadrão, mas ressaltou o apoio da torcida no Castelão como um trunfo para o novo duelo.
Nos três confrontos em questão, todos foram realizados na casa do Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. Duas ocorreram pela Copa do Nordeste, sendo uma pela fase de grupos (3 a 2) e outra pela semifinal (1 a 0). No primeiro turno do Brasileirão, o Alvinegro visitou o Esquadrão e perdeu por 1 a 0, com um polêmico pênalti marcado a favor do rival nordestino nos acréscimos do jogo.
Leia mais
“Foram três partidas que não conseguimos ter o resultado positivo, e com certeza a gente fica com essa coisa amarga, né? De ir lá, lutar e tomar um gol no final, que era talvez evitável, em outro um pênalti duvidoso. No jogo em que estávamos perdendo por 3 a 0, a gente correu atrás, tivemos chances de fazer o 3 a 3, mas infelizmente não aconteceu. Agora é diferente, pois temos o apoio do torcedor”, avaliou.
Desempenho recente do Ceará em casa no Brasileirão é negativo
Apesar de destacar o apoio da torcida alvinegra como uma força para o duelo diante do Bahia, o momento do Vovô atuando como mandante na Série A não é positivo: nos últimos seis jogos, o time comandado por Léo Condé perdeu quatro, empatou uma vez e venceu uma única partida.
Sobre esse momento ruim na capital cearense, Lourenço fez um paralelo com a evolução do time atuando fora de casa, mas enfatizou que os pontos somados na Arena Castelão fazem “muita diferença” para a campanha do Alvinegro no Campeonato Brasileiro.
“Quando a gente deixa de somar pontos dentro de casa, começamos a trazer uma coisa ruim. Melhoramos no aspecto fora de casa, mas sabemos que temos que voltar a vencer dentro de casa, porque é tão importante quanto fora. Esses pontos vão fazer muita diferença para a gente lá na frente. Espero que voltemos a vencer nesse jogo”, disse.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente