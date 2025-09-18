"Agora é diferente": Lourenço cita torcida como trunfo do Ceará diante do Bahia

Lourenço, meia do Ceará, durante entrevista coletiva / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Adversário do Ceará no próximo sábado, 20, o Bahia tem sido uma “pedra no sapato” do Vovô na temporada de 2025. As equipes se enfrentaram três vezes neste ano, e em todas o Alvinegro saiu de campo derrotado. Sobre a partida, Lourenço comentou sobre o sentimento “amargo” dos resultados negativos contra o Esquadrão, mas ressaltou o apoio da torcida no Castelão como um trunfo para o novo duelo. Nos três confrontos em questão, todos foram realizados na casa do Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. Duas ocorreram pela Copa do Nordeste, sendo uma pela fase de grupos (3 a 2) e outra pela semifinal (1 a 0). No primeiro turno do Brasileirão, o Alvinegro visitou o Esquadrão e perdeu por 1 a 0, com um polêmico pênalti marcado a favor do rival nordestino nos acréscimos do jogo.