Confira desfalques e dúvidas do Ceará para jogo contra o Bahia

Ceará possui cinco desfalques e uma dúvida para jogo contra o Bahia, pela Série AEm busca de adentrar na primeira parte da tabela e se distanciar cada vez mais do Z-4, o Vovô receberá o Esquadrão de Aço deste sábado, 20, às 18h30min, na Arena Castelão
Na 11ª colocação da tabela da Série A, com 27 pontos somados em 22 partidas, o Ceará recebe o Bahia neste sábado, 20, às 18h30min, na Arena Castelão, em confronto válido pela 24ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro entra em campo em busca de se firmar na parte de cima da tabela e ampliar a distância para a zona de rebaixamento.
Para alcançar o objetivo, porém, a equipe de Porangabuçu terá de lidar com alguns desfalques importantes. O técnico Léo Condé não poderá contar com o atacante Rodriguinho, suspenso após expulsão no empate diante do Vasco. Pelo acúmulo de cartões amarelos, o lateral Fabiano e o volante Richardson também ficam de fora.
Além deles, o lateral Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor são baixas certas. Os dois jogadores pertencem ao Bahia e, por questões contratuais, estão impedidos de atuar contra o clube de origem.
Leia mais
A principal dúvida recai sobre o meio-campista Lucas Mugni. O argentino não entra em campo desde a partida contra o Juventude, quando sofreu um desconforto na coxa direita. Antes do duelo diante do Vasco, o departamento médico do Ceará confirmou a lesão por meio de exame de imagem, e sua presença ainda não é garantida no duelo contra o Esquadrão.
Desfalques do Bahia contra o Ceará
O Bahia também terá um número considerável de baixas contra o Vovô. Na reapresentação do clube após jogo diante do Cruzeiro na última segunda-feira, o zagueiro David Duarte, o goleiro João Paulo e o atacante Erick Pulga, ex-Ceará, realizaram fisioterapia no departamento médico e estão em recuperação de lesão.
Além deles, os atacantes Tiago, Ademir e Ruan Pablo, o meio-campista Erick, o zagueiro Kanu e o volante Caio Alexandre, ex-Fortaleza, estão em fase final de transição. O grupo participou de trabalhos isolados, mas ainda não foi liberado para treinar com o restante da equipe. Assim, todos permanecem como dúvida para o jogo na Capital.
Dentre os possíveis desfalques por lesão, quatro jogadores são considerados titulares da equipe baiana: David Duarte, Caio Alexandre, Ademir e Erick Pulga. (Com informações de Horácio Neto/O POVO CBN)