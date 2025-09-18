Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira desfalques e dúvidas do Ceará para jogo contra o Bahia

Ceará possui cinco desfalques e uma dúvida para jogo contra o Bahia, pela Série A

Em busca de adentrar na primeira parte da tabela e se distanciar cada vez mais do Z-4, o Vovô receberá o Esquadrão de Aço deste sábado, 20, às 18h30min, na Arena Castelão
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Na 11ª colocação da tabela da Série A, com 27 pontos somados em 22 partidas, o Ceará recebe o Bahia neste sábado, 20, às 18h30min, na Arena Castelão, em confronto válido pela 24ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro entra em campo em busca de se firmar na parte de cima da tabela e ampliar a distância para a zona de rebaixamento.

Para alcançar o objetivo, porém, a equipe de Porangabuçu terá de lidar com alguns desfalques importantes. O técnico Léo Condé não poderá contar com o atacante Rodriguinho, suspenso após expulsão no empate diante do Vasco. Pelo acúmulo de cartões amarelos, o lateral Fabiano e o volante Richardson também ficam de fora.

Além deles, o lateral Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor são baixas certas. Os dois jogadores pertencem ao Bahia e, por questões contratuais, estão impedidos de atuar contra o clube de origem.

A principal dúvida recai sobre o meio-campista Lucas Mugni. O argentino não entra em campo desde a partida contra o Juventude, quando sofreu um desconforto na coxa direita. Antes do duelo diante do Vasco, o departamento médico do Ceará confirmou a lesão por meio de exame de imagem, e sua presença ainda não é garantida no duelo contra o Esquadrão.

Desfalques do Bahia contra o Ceará

O Bahia também terá um número considerável de baixas contra o Vovô. Na reapresentação do clube após jogo diante do Cruzeiro na última segunda-feira, o zagueiro David Duarte, o goleiro João Paulo e o atacante Erick Pulga, ex-Ceará, realizaram fisioterapia no departamento médico e estão em recuperação de lesão.

Além deles, os atacantes Tiago, Ademir e Ruan Pablo, o meio-campista Erick, o zagueiro Kanu e o volante Caio Alexandre, ex-Fortaleza, estão em fase final de transição. O grupo participou de trabalhos isolados, mas ainda não foi liberado para treinar com o restante da equipe. Assim, todos permanecem como dúvida para o jogo na Capital.

Dentre os possíveis desfalques por lesão, quatro jogadores são considerados titulares da equipe baiana: David Duarte, Caio Alexandre, Ademir e Erick Pulga. (Com informações de Horácio Neto/O POVO CBN)

