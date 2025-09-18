Confira desfalques e dúvidas do Ceará para jogo contra o Bahia

Léo Condé terá alguns desfalques para o jogo do Ceará diante do Bahia, pela Série A. / Crédito: Samuel Setubal

Na 11ª colocação da tabela da Série A, com 27 pontos somados em 22 partidas, o Ceará recebe o Bahia neste sábado, 20, às 18h30min, na Arena Castelão, em confronto válido pela 24ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro entra em campo em busca de se firmar na parte de cima da tabela e ampliar a distância para a zona de rebaixamento. Para alcançar o objetivo, porém, a equipe de Porangabuçu terá de lidar com alguns desfalques importantes. O técnico Léo Condé não poderá contar com o atacante Rodriguinho, suspenso após expulsão no empate diante do Vasco. Pelo acúmulo de cartões amarelos, o lateral Fabiano e o volante Richardson também ficam de fora.