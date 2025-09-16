Ceni destaca descanso e projeta Bahia mais intenso contra o Ceará após derrota

Nesta temporada, Ceni conquistou o Campeonato baiano e a Copa do Nordeste / Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Próximo adversário do Ceará na Série A, o Bahia atuou bem, mas foi superado de virada pelo Cruzeiro por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, 15, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Esta, porém, é a primeira vez em que o time dispõe de dois períodos de quatro dias consecutivos de preparação: antes do duelo contra a equipe celeste e agora visando o confronto diante do Ceará. Nos nove primeiros meses da temporada, o clube só havia desfrutado de intervalos semelhantes em duas outras oportunidades: de 2 a 5 de março e de 23 a 26 de julho. Sendo que, durante toda a temporada, o Bahia só teve uma semana totalmente livre para treinamentos — entre 9 e 16 de agosto.

“Quando você tem um intervalo de cinco dias para se preparar, como foi nesse último jogo, como você tem um intervalo contra o Ceará de mais cinco dias, normalmente com o time mais descansado você tende a ter mais velocidade, mais transição, mais entrega física”, disse Ceni na coletiva pós-jogo. “Por exemplo, contra o Fluminense foi decepcionante não somente o resultado, mas foi decepcionante a nossa atuação. Hoje foi uma boa atuação, mas o resultado não condiz com aquilo que produzimos no jogo”, completou. Recorde de jogos A partida contra os mineiros marcou o 63º jogo do Tricolor baiano em 2025, consolidando a equipe comandada por Rogério Ceni como a que mais atuou no futebol brasileiro nesta temporada. Para efeito de comparação, nenhum outro clube nacional alcançou sequer 60 jogos no mesmo período. Entre os que mais se aproximam estão os representantes do País no Mundial de Clubes: o Fluminense, com 58 partidas; o Flamengo e o Palmeiras, com 54 cada; além do Botafogo, que entrou em campo 53 vezes.

Enquanto algumas equipes aproveitaram as Datas Fifas para descansar, o Bahia manteve calendário cheio. Exceção feita à pausa para o Mundial de Clubes — quando, junto do Fortaleza, realizaram o primeiro jogo após o torneio —, o Tricolor disputou dois jogos em cada uma das outras três Datas Fifas (março, junho e setembro). Com isso, tendo disputado 21 partidas no Brasileirão, ainda restam 17 rodadas ao Esquadrão. Dessa forma, ao fim da temporada, o clube terá realizado 80 jogos em 2025. Na história do clube, esse número só não supera os 84 de 2021, mas com ressalvas: naquele ano, 11 confrontos eram referentes ao Campeonato Brasileiro de 2020, paralisado pela pandemia. Departamento médico sobrecarregado O acúmulo de partidas tem impacto direto no elenco, refletido em um departamento médico constantemente cheio. Até o duelo contra o Cruzeiro, o Bahia tinha como baixas João Paulo (lesão no joelho), Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo (processo de transição), além de Tiago (entorse no joelho), Erick Pulga e Ademir (lesão muscular).