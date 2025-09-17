Ceará consegue virada, bate Bahia e é campeão do Nordestão Sub-20 pela 1ª vez

Ceará se sagrou campeão da Copa do Nordeste Sub-20 pela 1ª vez ao superar o Bahia / Crédito: Wellerson Gomes/CearaSC

O Ceará é campeão da Copa do Nordeste Sub-20 pela primeira vez na história. Nesta quarta-feira, 17, o Vovô bateu o Bahia por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), no jogo de volta da grande decisão. Na ida, o time alvinegro foi derrotado por 2 a 1, mas conseguiu a virada fora de casa e levantou o título regional com gols de Guilherme e Giulio. Com a conquista, a equipe comandada pelo técnico Alison Henry coroa uma campanha de sete jogos, quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ao todo, o time marcou nove gols e sofreu quatro. No caminho até a decisão, eliminou Sport e o rival Fortaleza, nas quartas e semifinais, respectivamente.

Bahia 0x2 Ceará: o jogo O clássico nordestino começou movimentado, com chegadas para os dois lados logo nos primeiros minutos. Aos poucos, porém, o Tricolor de Aço passou a tomar as rédeas do jogo, mantendo a posse de bola e empurrando o Ceará para o campo de defesa. O Alvinegro, por sua vez, encontrava dificuldades para criar jogadas trabalhadas e apostava principalmente nas bolas paradas para tentar levar perigo. A primeira grande oportunidade do duelo veio aos 7 minutos, quando Pedrinho arrancou pela direita e cruzou rasteiro. David Martins, livre na área, finalizou por cima e desperdiçou ótima chance para o Bahia. Pouco depois, aos 10, João Andrade quase alcançou novo cruzamento pela direita. O Bahia seguiu pressionando até que, em um contra-ataque rápido, o Ceará foi mais eficiente. Aos 26, Melk avançou pela esquerda, fintou a marcação e cruzou. A bola bateu na mão do defensor tricolor e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Guilherme deslocou o goleiro e bateu com categoria no canto esquerdo, abrindo o placar para o Vovô na Fonte Nova.

Incomodado com a desvantagem, o Esquadrão se lançou ao ataque. Aos 34, Sidney arriscou de fora da área e tirou tinta da trave de Gustavo Martins. Aos 39, Wendel limpou o marcador e finalizou duas vezes, parando na defesa alvinegra e no goleiro. Logo depois, Daniel Lima também assustou em chute cruzado. Já nos acréscimos, o Tricolor quase chegou ao empate em cabeceio de Roger no ângulo, mas Gustavo Martins fez grande defesa. Com isso, o Vovô conseguiu ir para o intervalo com a vantagem parcial de 1 a 0. Na volta para a segunda etapa, o Bahia já promoveu substituições para tentar reverter o cenário do duelo. O Ceará, por sua vez, manteve a mesma postura: fechando linhas defensivas e aguardando o erro adversário para atacar. E foi assim que o time alvinegro ampliou o marcador em Salvador.