Próximo rival do Ceará, Vasco elimina Botafogo e avança na Copa do Brasil

Diniz terá dois desfalques importantes para o duelo contra o Vovô / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Após novo empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Vasco superou o Botafogo por 5 a 3 nas cobranças de pênaltis, na noite desta quinta-feira, 11, e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Agora, os comandados de Fernando Diniz disputarão um lugar na final contra o Fluminense. Antes, porém, o Gigante da Colina tem compromisso importante já neste domingo, 14, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Ceará. Com 22 pontos em 21 partidas, o Vasco ocupa a 15ª colocação da tabela, quatro pontos atrás do Alvinegro de Porangabuçu, que aparece em 11º lugar.