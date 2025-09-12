Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Próximo rival do Ceará, Vasco elimina Botafogo e avança na Copa do Brasil

Com 22 pontos em 21 partidas, o Vasco ocupa a 15ª colocação da tabela, quatro pontos atrás do Alvinegro de Porangabuçu, que aparece em 11º lugar
Após novo empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Vasco superou o Botafogo por 5 a 3 nas cobranças de pênaltis, na noite desta quinta-feira, 11, e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Agora, os comandados de Fernando Diniz disputarão um lugar na final contra o Fluminense.

Antes, porém, o Gigante da Colina tem compromisso importante já neste domingo, 14, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Ceará. Com 22 pontos em 21 partidas, o Vasco ocupa a 15ª colocação da tabela, quatro pontos atrás do Alvinegro de Porangabuçu, que aparece em 11º lugar.

Além da euforia após a classificação sobre um rival local, o cruz-maltino chega ao confronto contra o Vovô em um melhor momento no certame.

No recorte dos últimos cinco jogos, a equipe carioca venceu duas vezes e perdeu outras duas. O Ceará, por sua vez, também acumulou duas derrotas no período, mas conquistou somente uma vitória, o que fez a diferença entre os clubes cair de seis para quatro pontos.

Baixas no Vasco

Apesar da classificação, o volante Tchê Tchê voltou a sentir dores na coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo diante do Botafogo. O meio-campista, titular absoluto no time de Diniz, vinha tratando um edema no local e iniciou a partida com uma proteção na região.

Outro que deixou o gramado com problemas foi o lateral-esquerdo Lucas Piton. O defensor também alegou um desconforto durante a primeira etapa, foi substituído no intervalo e saiu do Estádio Nilton Santos de muletas, com suspeita de lesão na panturrilha esquerda, o que também deve tirá-lo do duelo contra o Vovô.

