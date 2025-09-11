Ceará tem quatro retornos para encarar o Vasco fora de casa; veja lista

Ceará tem quatro retornos para encarar o Vasco fora de casa; veja listaVovô vai visitar o time carioca no domingo, 14, às 20h30min (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Duelo é válido pela 23ª rodada da Série A 2025
Após duas semanas, o Ceará volta a campo no domingo, 14, diante do Vasco, em jogo da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Vovô contará com quatro retornos importantes para o técnico Léo Condé. São eles: o zagueiro Willian Machado, o lateral Matheus Bahia, o meia Lourenço e o ponta Fernandinho.
O primeiro cumpriu suspensão automática na derrota para o Juventude, no dia 30 de agosto, e agora vai retomar seu posto de titular na defesa. Já o lateral-esquerdo foi desfalque nos últimos jogos do time devido trauma no joelho sofrido em partida contra o Palmeiras, válida pela 19ª rodada. Recuperado, o camisa 79 já treina com a equipe desde o início da semana.
Em boa fase, Lourenço não atuou ante o Juventude devido virose, mas já mostrou boa condição física e deve atuar diante do Vasco. Por último, Fernandinho voltou aos treinamentos com o grupo após se recuperar de uma lesão muscular na região anterior da coxa contra o Cruzeiro, em jogo da 17ª rodada do Brasileirão.
Com isso, o Ceará tem apenas o lateral-direito Rafael Ramos e o zagueiro Luiz Otávio no departamento médico do clube. O primeiro segue tratamento após lesão na coxa, enquanto o segundo se recupera de reconstrução do ligamento cruzado anterior.
