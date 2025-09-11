Willian Machado projeta jogo "duro" contra o Vasco e pede atenção do Ceará com Vegetti

Willian Machado é titular da zaga do Ceará / Crédito: FCO FONTENELE

Titular absoluto do Ceará, o zagueiro Willian Machado projetou o duelo da equipe contra o Vasco no domingo, 14, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 11, o defensor salientou a dificuldade do confronto. "A gente sabe do contexto do jogo, vai ser muito duro. O Vasco é um adversário chave nessa luta para a permanência. É um jogo fora de casa contra uma equipe que melhorou. Vai ser muito difícil, mas creio que nossa equipe vem criando casca fora de casa. A gente vem conseguindo atuações convincentes", disse.