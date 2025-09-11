Willian Machado projeta jogo "duro" contra o Vasco e pede atenção do Ceará com Vegetti

Willian Machado projeta jogo "duro" contra o Vasco e pede atenção do Ceará com VegettiZagueiro alvinegro concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 11, em Porangabuçu. Times se enfrentam no domingo, 14, no Rio de Janeiro (RJ)
Titular absoluto do Ceará, o zagueiro Willian Machado projetou o duelo da equipe contra o Vasco no domingo, 14, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 11, o defensor salientou a dificuldade do confronto.
"A gente sabe do contexto do jogo, vai ser muito duro. O Vasco é um adversário chave nessa luta para a permanência. É um jogo fora de casa contra uma equipe que melhorou. Vai ser muito difícil, mas creio que nossa equipe vem criando casca fora de casa. A gente vem conseguindo atuações convincentes", disse.
Na sequência, o camisa 23 comentou sobre o bom desempenho defensivo do Alvinegro de Porangabuçu na Série A do Brasileirão. Atualmente, o time é dono da quinta melhor defesa da competição, ao lado do Mirassol.
"O Ceará é privilegiado de ter bons zagueiros no elenco. Todos têm qualidade para jogar [...] Estamos enfrentando grandes equipes, isso não é fácil. Enfrentamos equipes com orçamento muito maior, com jogadores de qualidade, e a gente tem se portado muito bem defensivamente. Creio que a gente ainda tem coisa a melhorar, o segredo é não se acomodar."
Tempo de respiro
Ainda na coletiva, Willian Machado foi questionado sobre a importância de ter duas semanas livres para trabalhar devido a Data Fifa. Para o jogador, o período foi crucial para o Vovô corrigir erros e aprimorar virtudes em campo.
"A gente vinha numa sequência de jogos. Os jogos em cima do outro são bons porque a gente acaba pegando o ritmo de jogo, mas o desgaste é muito grande tanto mental quanto físico. Nessas semanas conseguimos identificar tudo que precisávamos melhorar. Claro que no jogo tem o contexto do adversário, mas o professor buscou melhorar nossas virtudes", comentou.
Vegetti pela frente
Outro assunto comentado foi o duelo da zaga alvinegra contra o centroavante Vegetti, do Vasco. De acordo com Willian, "todo cuidado é pouco" ao encarar o atleta argentino.
"Vamos enfrentar o Vegetti, que é um cara muito bom na bola aérea. Ele usa muito desse jogo. A equipe do Vasco tem muito jogo apoiado, troca de posição, todo mundo conhece bem, mas a gente sabe que ali no último terço eles procuram a referência, que é o Vegetti. Todo cuidado é pouco. Tivemos a experiência que, no jogo aqui, estávamos ganhando de 2 a 0, ele fugiu e fez o gol", finalizou.