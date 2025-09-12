Adversário do Ceará, Vasco tem 2 dúvidas no time titular para enfrentar o Vovô

Time do Vasco reunido antes de jogo contra o Santos pela Série A / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Próximo oponente do Ceará no Brasileirão, o Vasco tem duas dúvidas na equipe titular para enfrentar o Vovô neste domingo, 14, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 23ª rodada do certame nacional. Isso porque, apesar de conquistar a classificação para as semifinais da Copa do Brasil diante do Botafogo na quinta-feira, 11, o time cruzmaltino viu dois jogadores deixando o campo com dores. O primeiro foi o volante Tchê Tchê, que voltou a sentir incômodo na coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.