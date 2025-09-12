Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Adversário do Ceará, Vasco tem 2 dúvidas no time titular para enfrentar o Vovô

Pressionado na Série A, o time carioca ocupa a 15ª colocação na tabela. Atualmente, a equipe soma 22 pontos, mesmo número do primeiro time da zona de rebaixamento, Vitória
Próximo oponente do Ceará no Brasileirão, o Vasco tem duas dúvidas na equipe titular para enfrentar o Vovô neste domingo, 14, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 23ª rodada do certame nacional. 

Isso porque, apesar de conquistar a classificação para as semifinais da Copa do Brasil diante do Botafogo na quinta-feira, 11, o time cruzmaltino viu dois jogadores deixando o campo com dores. O primeiro foi o volante Tchê Tchê, que voltou a sentir incômodo na coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

O meio-campista, titular absoluto no time de Fernando Diniz, vinha tratando um edema no local e iniciou a partida com uma proteção na região. Com novas dores, ele agora tem presença incerta contra o Ceará.

Outro que deixou o gramado com problemas foi o lateral-esquerdo Lucas Piton. Na ocasião, o defensor alegou um desconforto durante a primeira etapa, foi substituído no intervalo e saiu do Estádio Nilton Santos de muletas, com suspeita de lesão na panturrilha esquerda.

Pressionado na Série A, o Vasco ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação. Atualmente, a equipe soma 22 pontos, mesmo número do primeiro time da zona de rebaixamento, Vitória. O Ceará, por sua vez, é 11º lugar com 26 pontos.

