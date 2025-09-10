Ceará cria chances, mas é superado pelo Bahia na ida da final do Nordestão Sub-20

Jogo entre Ceará e Bahia, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, válido como ida da final da Copa do Nordeste sub-20 / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará até teve boa atuação, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 para o Bahia no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste Sub-20 nesta quarta-feira, 10, no Estádio Presidente Vargas. O gol alvinegro no embate foi marcado por Giulio, enquanto o Tricolor balançou as redes com João Andrade e Dell.

Com o resultado negativo em casa, o Vovô terá que reverter a desvantagem no duelo de volta em Salvador. A decisão acontecerá na próxima quarta-feira, 17. A CBF ainda vai divulgar horário e local da partida.

Ceará 1x2 Bahia: o jogo Atuando diante o seu torcedor, que compareceu em bom número, o Alvinegro de Porangabuçu iniciou a partida de forma objetiva: gol logo no primeiro minuto. Após cruzamento rasteiro na área, Aluísio aproveitou e balançou as redes. O tento, no entanto, foi anulado após o árbitro Tarcísio Flores da Silva (RN) identificou que a bola saiu na lateral do campo durante a jogada de origem. O duelo, vale lembrar, teve VAR, que ficou sob responsabilidade de Tiago Nascimento (PE). Com um confronto equilibrado, o Vovô mostrou boa organização defensiva e fechou suas linhas para evitar infiltrações. O Bahia, por sua vez, apostava em jogadas com David Martins e Roger. Se as chances não estavam sendo criadas com bola rolando, foi através de uma cobrança de falta que o placar foi aberto no PV. Aos 14 minutos, João Andrade, camisa 11 do Tricolor, aproveitou falta na entrada da área e bateu firme no canto para deixar o time baiano em vantagem. No lance seguinte, o Alvinegro teve boa chance com Melk após erro da zaga, mas o meia-atacante demorou a finalizar e foi desarmado. Apesar disso, o Ceará não demorou a empatar o marcador. Isso porque aos 18 minutos o time superou a defesa adversária após boa jogada em transição ofensiva.

Na oportunidade, Guilherme ganhou jogada aérea e Melk lançou para Giulio na esquerda. O camisa 11 alvinegro, por sua vez, driblou o zagueiro e finalizou com categoria para igualar tudo no PV. Depois do empate, os times voltaram a deixar o jogo equilibrado. Aos 28, Dell recebeu na área e bateu cruzado para boa defesa de Gustavo Martins. Na reta final do primeiro tempo, porém, o goleiro alvinegro cometeu erro crasso. Aos 41, David Martins finalizou da entrada da área, Gustavo deu rebote e Dell completou para deixar o Bahia novamente em vantagem. Na comemoração, o camisa 9 baiano recebeu cartão amarelo depois de comemoração, que gerou discussão entre os jogadores. No fim, o Vovô ainda respondeu com cabeceio de Rian Patrick, mas o goleiro Victor estava bem posicionado e defendeu sem dificuldades.



Na volta para o segundo tempo, o Ceará tomou as rédeas da partida e focou suas subidas ao ataque pelo lado esquerdo com Giulio. Outro nome acionado foi Melk, que chegou a cruzar bola na área para Pedro Gilmar cabecear próximo à meta adversária. O Bahia, confortável pela vantagem no placar, mostrou paciência ao trocar passes e pouco se lançou ao último terço do campo. Em rara subida, Forquinha fez boa jogada pela direita e Daniel Lima finalizou por cima. Aos 18, foi a vez do Vovô chegar com perigo. Em jogada pela esquerda, Guilherme ganhou disputa de primeira, Giulio avançou e cruzou na área para Rian Patric, que chegou desequilibrado e mandou longe do gol.