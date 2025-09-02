Molokabra encerra 7ª edição com provas de vela em percurso inédito em Fortaleza

Molokabra 2025 encerra 7ª edição no Ceará / Crédito: Rodrigo Capote

O Ceará recebeu, entre os dias 22 e 31 de agosto, a 7ª edição do Molokabra, considerado o maior evento de downwind da América Latina. A competição reuniu mais de 450 atletas das modalidades de remo, canoagem e vela, em percursos entre Fortaleza e Cumbuco, além de uma prova exclusiva de vela entre a Praia do Cofeco e a Barra do Ceará. Ao longo de dez dias, o evento atraiu cerca de mil pessoas por dia e envolveu 105 profissionais de apoio. A abertura ocorreu no dia 22, no Anfiteatro da Beira-Mar, em Fortaleza, com entrega de kits. No dia seguinte, houve treino oficial e prova para estreantes, no trecho entre Mucuripe e Barra do Ceará.

Com participação de pessoas de todas as idades, o Molokabra recebeu atletas de 11 a 73 anos, além de diverssos paratletas. O cearense Elione Sousa, campeão sul-americano e vice-campeão mundial, participou do Molokabra e ressaltou a importância da acessibilidade no esporte. “O downwind do Molokabra trouxe condições de vento e mar fortes, com muita onda, mas quando se tem uma boa conexão com o oceano é possível completar a prova e ainda se divertir. O oceano e a faixa de areia são espaços públicos, e eu fico feliz em ver essa acessibilidade. Também fico feliz em representar as pessoas com deficiência e espero que, cada vez mais, tenhamos mais espaço no esporte e em eventos como este”, afirmou Elione. Além disso, o aumento da particiipação feminina também foi outro ponto notável nesta edição do Molokabra. A atleta Carmen Lucia da Silva, natural de Angra dos Reis (RJ), destacou a evolução do evento.