Transmissão de Ceará x Juventude: assistir ao vivo ao jogo hoje, 30

Pelo Brasileirão Série A, Ceará e Juventude duelam hoje, 30, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ceará e Juventude se enfrentam hoje, sábado (30/08), às 16 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Juventude

Sábado, 30 de agosto (30/08), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Juventude

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

