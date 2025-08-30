Transmissão de Ceará x Juventude: assistir ao vivo ao jogo hoje, 30

Pelo Brasileirão Série A, Ceará e Juventude duelam hoje, 30, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Ceará e Juventude se enfrentam hoje, sábado (30/08) , às 16 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).

Transmissão de Ceará x Juventude: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 30

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO