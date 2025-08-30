Transmissão de Ceará x Juventude: assistir ao vivo ao jogo hoje, 30

Transmissão de Ceará x Juventude: assistir ao vivo ao jogo hoje, 30Pelo Brasileirão Série A, Ceará e Juventude duelam hoje, 30, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Ceará e Juventude se enfrentam hoje, sábado (30/08), às 16 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).
Transmissão de Ceará x Juventude: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 30
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- Premiere: serviço de pay-per-view
+ Apto para estrear, Lucca fala sobre retorno ao Ceará: "Clube que amo"
Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Juventude
Sábado, 30 de agosto (30/08), às 16 horas (horário de Brasília)
Onde será Ceará x Juventude
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)