Ceará x Juventude pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Atacante Galeano no jogo Ceará x Mirassol, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Ceará encara o Juventude neste sábado, 30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No duelo, o Vovô mira a vitória dentro de casa para seguir na primeira página da tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a 10ª posição, com 26 pontos somados. Do outro lado, o Papo, que é 18º com 18 pontos, almeja triunfar para sair da zona de rebaixamento.

Ceará x Juventude pela Série A 2025: como chega o Vovô Comandado por Léo Condé, o Alvinegro disputará seu último compromisso antes da parada para a Data Fifa. O Vovô busca fechar a 22ª rodada na parte de cima da tabela e, se possível, diminuir a distância para o G-6. Atualmente, a equipe soma seis pontos a menos que o Mirassol, sexto colocado, e, claro, encara o confronto em casa como uma boa oportunidade de encurtar essa diferença. “Mais um jogo muito importante. No Campeonato Brasileiro, eu costumo dizer que só tem partidas difíceis. É um jogo dentro da nossa casa e é importante somarmos pontos. É uma equipe que está lutando pelos mesmos objetivos e, apesar de estarmos melhores na tabela, não podemos vacilar. Sabemos da qualidade do Juventude, perdemos o jogo lá, então conhecemos os jogadores”, projetou o volante Dieguinho em entrevista coletiva durante a semana. Para o duelo, Condé terá de lidar com desfalques importantes. O lateral Rafael Ramos, titular nos últimos dois jogos, sentiu um desconforto muscular e não deve ser relacionado. Matheus Bahia segue entregue ao departamento médico, abrindo espaço para Nicolas assumir a titularidade pela esquerda. Já o zagueiro Willian Machado está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate contra o Grêmio. Por outro lado, a equipe conta com a expectativa pela reestreia de Vina, que foi relacionado após período de aprimoramento físico.

Ceará x Juventude pela Série A 2025: como chega o Papo Do outro lado, o Juventude chega ao confronto com a expectativa de se recuperar da derrota em casa para o Botafogo e, assim, tentar deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o time gaúcho ocupa a 18ª colocação, mas tem apenas um ponto de desvantagem em relação ao Vasco, primeiro fora do Z-4. Em campo, o técnico Thiago Carpini deve promover mudanças em relação à escalação da última rodada. Abner, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição, mas deve começar no banco. Já o reforço argentino Sforza segue fora dos planos imediatos: o volante ficou em Caxias do Sul para intensificar os treinamentos e ainda não fará a estreia. O Papo ainda terá que superar uma série de desfalques por lesão. Gilberto, Emerson Galego, Ewerthon, Rodrigo Sam e Natã seguem em recuperação e permanecem no departamento médico.

Ceará x Juventude pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do ponta Galeano. Um dos principais nomes do time em 2025, o camisa 27 vem acumulando boas atuações e soma 12 participações em gols em 39 jogos disputados. Já pelo lado do Juventude, o protagonismo tende a ser do também ponta Emerson Batalla, que vem fazendo temporada regular e acumula 7 gols em 30 partidas. Ceará x Juventude pela Série A 2025: retrospecto Na história, Ceará e Juventude se enfrentaram em 13 jogos de Série A e B. São quatro vitórias do Vovô, quatro empates e cinco triunfos do Jaconero, sendo oito dessas partidas pela segunda divisão e cinco pela elite do futebol brasileiro. No primeiro turno do Brasileirão, o time gaúcho bateu o cearense por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. O levantamento do retrospecto é do site oGol. Ceará x Juventude pela Série A 2025: análise de Mateus Moura "A vitória do Ceará diante do Juventude é inegociável. O Vovô, que vem de um bom início de returno e faz uma campanha consistente até então, é amplo favorito. Jogará em casa, com o apoio da torcida e contra o pior visitante do Brasileirão, que conquistou apenas um ponto em nove partidas longe de Caxias do Sul. É um jogo para os comandados de Léo Condé manterem uma margem segura em relação ao Z-4 e, consequentemente, se consolidarem na primeira página da tabela", avalia o jornalista do O POVO.

Ceará x Juventude pela Série A 2025: provável escalação Ceará 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

