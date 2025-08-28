Ceará vai enfrentar 5 times que brigam contra queda nos próximos 7 jogos da Série A; veja sequência

Ceará vai enfrentar 5 times que brigam contra queda nos próximos 7 jogos da Série A; veja sequênciaTime alvinegro inicia sequência já neste sábado, 30, diante do Juventude, na Arena Castelão. Vovô é décimo colocado na tabela
Décimo colocado no Brasileirão, o Ceará se prepara para uma sequência de jogos importantes nas próximas semanas. Com o objetivo de assegurar sua permanência na elite o quanto antes, o time alvinegro enfrentará cinco adversários que atualmente lutam contra o rebaixamento nas próximas sete rodadas da competição.
O primeiro desafio será neste sábado, 30, às 16 horas (de Brasília), contra o Juventude, 18º colocado, na Arena Castelão. A partida é válida pela 22ª rodada do certame nacional. Na sequência, no dia 13 de setembro, o Vovô visita o Vasco, que ocupa a 16ª posição, em São Januário.
Em seguida, ainda encara dois adversários que não lutam na parte debaixo da tabela: o Bahia, 4º colocado, no dia 20, no Castelão, e o São Paulo, 7º, fora de casa. Depois disso, volta a encarar concorrentes diretos na luta contra a queda, como o Vitória, 17º, no dia 2 de outubro, no Barradão.
Para finalizar, o Ceará recebe o Santos — 15º colocado com 21 pontos — no Castelão, no dia 5, e visita o Sport, lanterna da competição, em confronto que será disputado em Recife, mas ainda sem data definida.
Confira os próximos jogos do Ceará:
- 22ª rodada - 30/8 (sáb) - 16h - Ceará x Juventude
- 23ª rodada - 14/9 (dom) - 20h30min - Vasco x Ceará
- 24ª rodada - 20/9 (sab) - 18h30min - Ceará x Bahia
- 25ª rodada - 29/9 (seg) - 20h - São Paulo x Ceará
- 26ª rodada - 02/10 (qui) 19h - Vitória x Ceará
- 27ª rodada - 05/10 (dom) - 20h30 - Ceará x Santos
- 28ª rodada - Sport x Ceará - a definir