Ceará vai enfrentar 5 times que brigam contra queda nos próximos 7 jogos da Série A; veja sequência

Décimo colocado no Brasileirão, o Ceará se prepara para uma sequência de jogos importantes nas próximas semanas. Com o objetivo de assegurar sua permanência na elite o quanto antes, o time alvinegro enfrentará cinco adversários que atualmente lutam contra o rebaixamento nas próximas sete rodadas da competição.

O primeiro desafio será neste sábado, 30, às 16 horas (de Brasília), contra o Juventude, 18º colocado, na Arena Castelão. A partida é válida pela 22ª rodada do certame nacional. Na sequência, no dia 13 de setembro, o Vovô visita o Vasco, que ocupa a 16ª posição, em São Januário.