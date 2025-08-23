Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Jogamos de igual para igual", diz Mugni, do Ceará, após empate com o Grêmio pelo Brasileirão

"Jogamos de igual para igual", diz Mugni, do Ceará, após empate com o Grêmio pelo Brasileirão

Próximo compromisso do time alvinegro será no sábado, 30, diante do Juventude, na Arena Castelão
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Meia-atacante do Ceará, o argentino Lucas Mugni avaliou o empate sem gols da equipe com o Grêmio na noite deste sábado, 23, em Porto Alegre (RS). Para o camisa 10, o Vovô jogou "de igual para igual" e conquistou um ponto importante para a sequência da Série A do Brasileirão.

"Jogamos de igual para igual. O Grêmio é um grande time, com uma torcida que os empurra. A gente conseguiu sustentar o jogo, também jogamos. Acho que o ponto é muito importante, mas muito melhor foi a maneira (atuação)", disse o jogador ainda em campo.

Leia mais

Com o resultado fora de casa, o Alvinegro de Porangabuçu agora ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação, com 26 pontos somados em 21 jogos. O próximo compromisso do time cearense será no sábado, 30, diante do Juventude, na Arena Castelão.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar