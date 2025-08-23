"Jogamos de igual para igual", diz Mugni, do Ceará, após empate com o Grêmio pelo Brasileirão

"Jogamos de igual para igual", diz Mugni, do Ceará, após empate com o Grêmio pelo BrasileirãoPróximo compromisso do time alvinegro será no sábado, 30, diante do Juventude, na Arena Castelão
Meia-atacante do Ceará, o argentino Lucas Mugni avaliou o empate sem gols da equipe com o Grêmio na noite deste sábado, 23, em Porto Alegre (RS). Para o camisa 10, o Vovô jogou "de igual para igual" e conquistou um ponto importante para a sequência da Série A do Brasileirão.
"Jogamos de igual para igual. O Grêmio é um grande time, com uma torcida que os empurra. A gente conseguiu sustentar o jogo, também jogamos. Acho que o ponto é muito importante, mas muito melhor foi a maneira (atuação)", disse o jogador ainda em campo.
Com o resultado fora de casa, o Alvinegro de Porangabuçu agora ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação, com 26 pontos somados em 21 jogos. O próximo compromisso do time cearense será no sábado, 30, diante do Juventude, na Arena Castelão.
