Transmissão de Grêmio x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 23

Pelo Brasileirão, Grêmio e Ceará duelam hoje, 23, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Grêmio e Ceará se enfrentam hoje, sábado (23/08), às 21 horas (horário de Brasília), em jogo da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal de TV fechada) e do Premiere (serviço de pay-per-view).

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Grêmio x Ceará

Sábado, 23 de julho (23/08), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Ceará

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

