Transmissão de Grêmio x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 23

Transmissão de Grêmio x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 23Pelo Brasileirão, Grêmio e Ceará duelam hoje, 23, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Grêmio e Ceará se enfrentam hoje, sábado (23/08), às 21 horas (horário de Brasília), em jogo da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.
+ Bruno Ferreira pede "inteligência" do Ceará em duelo contra o Grêmio fora de casa
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal de TV fechada) e do Premiere (serviço de pay-per-view).
Transmissão de Grêmio x Ceará: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 20
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
+ Ceará é o único time da Série A que não recebeu cartões vermelhos
Brasileirão: dia e horário do jogo Grêmio x Ceará
Sábado, 23 de julho (23/08), às 21 horas (horário de Brasília)
Onde será Grêmio x Ceará
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)