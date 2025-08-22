Grêmio x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Jogo entre Ceará e Grêmio, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025 / Crédito: Samuel Setubal

Em busca de pontuar no Sul, o Ceará visita o Grêmio neste sábado, 23, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas (horário de Brasília), em confronto válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No duelo, o Vovô mira a vitória fora de casa para seguir na primeira página da tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a 10ª posição, com 25 pontos somados. Do outro lado, o Tricolor, que é 13º com 23 pontos, tem o objetivo de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Grêmio x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time gaúcho, mais uma vez, com a força máxima possível. A única alteração será a saída de Fernando Sobral, suspenso. Richardson, que tem características semelhantes ao camisa 88, deve ser o substituto. Exista também a expectativa das estreias do volante Vinicius Zanocelo e do meia-atacante Rodriguinho, novos reforços do clube. Vina, ídolo da torcida, teve seu nome publicado no BID, mas não viajou com o grupo. Ciente da importância de uma vitória fora de casa para reafirmar seu lugar entre os dez primeiros colocados, o Vovô trata o confronto com precaução. De acordo com o goleiro Bruno Ferreira, o time vai precisar de "inteligência" para pontuar ante o Imortal.

"Já enfrentei o Grêmio algumas vezes, sei da força deles jogando em casa. Acho que a gente precisa ser um pouco precavido, temos que ter inteligência. É saber se defender bem e usar bem os contra-ataques. Nosso time tem se portado bem fora de casa. Estamos fazendo grandes jogos, principalmente defensivamente. A gente tem que ser mais certeiro no último passe. Acredito que podemos buscar pontos aqui", disse o arqueiro em entrevista coletiva.

Grêmio x Ceará pela Série A 2025: como chega o Imortal Do outro lado, o Grêmio chega ao confronto com a expectativa de engatar o segundo triunfo consecutivo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Atualmente, a distância para o Vitória, 17º colocado, é de quatro pontos. Em campo, o técnico Mano Menezes deve repetir a estrutura da equipe utilizada na vitória sobre o Atlético-MG, mas terá os desfalques de Carlos Vinícius e Dodi, ambos suspensos. A boa notícia é que o time pode contar com duas estreias: o volante Noriega, já regularizado, e o lateral-direito Marcos Rocha, recém-contratado. No meio-campo, Cuéllar e Edenilson tendem a seguir como titulares, enquanto Alex Santana é cotado para assumir a vaga de Villasanti, que sofreu lesão no ligamento cruzado do joelho e não joga mais em 2025.

Grêmio x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do centroavante Pedro Raul. Artilheiro do time na temporada, o camisa 9 é a grande esperança de balançar as redes diante do Imortal. Já pelo lado do Grêmio, o protagonismo tende a ser do também centroavante Braithwaite, que vem fazendo boa temporada e acumula 15 gols em 32 partidas disputadas. Grêmio x Ceará pela Série A 2025: retrospecto Na história, Ceará e Grêmio já se enfrentaram em 21 duelos, com 21 vitórias gaúchas e sete cearenses, além de cinco empates. No primeiro turno do Brasileirão, o time alvinegro bateu o tricolor por 2 a 0, na Arena Castelão. O levantamento do retrospecto é do site oGol. Grêmio x Ceará pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro "A campanha consistente do Ceará no Brasileirão ainda tem um ponto frágil: o desempenho fora de casa. Por isso, o jogo contra o Grêmio é uma oportunidade para o time de Léo Condé conquistar mais uma vitória longe do Castelão e subir na tabela de classificação, diante de um adversário que está próximo. O Grêmio quer seguir em reabilitação e aproveitar o fator casa, enquanto o Ceará precisará ser eficiente nas oportunidades que tiver para tentar pontuar no Sul", avalia o jornalista e colunista do O POVO.

Grêmio x Ceará pela Série A 2025: provável escalação Grêmio 4-3-3: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenilson; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes Ceará