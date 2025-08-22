Bruno Ferreira pede "inteligência" do Ceará em duelo contra o Grêmio fora de casa

Vovô enfrenta o Tricolor Gaúcho neste sábado, 23, às 21 horas (horário de Brasília) em jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Titular do Ceará e homem de confiança de Léo Condé, o goleiro Bruno Ferreira concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 22, em Porto Alegre (RS), antes do duelo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Na ocasião, o camisa 94 pediu "inteligência" da equipe alvinegra no confronto deste sábado, 23.

"Já enfrentei o Grêmio algumas vezes, sei da força deles jogando em casa. Acho que a gente precisa ser um pouco precavido, temos que ter inteligência. É saber se defender bem e usar bem os contra-ataques", comentou.