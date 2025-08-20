Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Bahia x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 20

Transmissão de Bahia x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 20

Pela Copa do Nordeste, Bahia e Ceará duelam hoje, 20, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Bahia e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira (20/08), às 21h30min (horário de Brasília), em jogo único válido pela semifinal da Copa do Nordeste 2025.

+ Vina é regularizado no BID e fica apto a reestrear pelo Ceará

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada), Premiere (serviço de pay-per-view) e Disney+ (serviço de streaming).

Transmissão de Bahia x Ceará: assistir ao vivo ao jogo da Copa do Nordeste hoje, 20

 

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • ESPN: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view
  • Disney+: serviço de streaming

+ Ceará é o único time da Série A que não recebeu cartões vermelhos

Copa do Nordeste: dia e horário do jogo Bahia x Ceará

Quarta-feira, 20 de julho (20/08), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Ceará

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar