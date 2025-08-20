Transmissão de Bahia x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 20

Transmissão de Bahia x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 20Pela Copa do Nordeste, Bahia e Ceará duelam hoje, 20, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Bahia e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira (20/08), às 21h30min (horário de Brasília), em jogo único válido pela semifinal da Copa do Nordeste 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada), Premiere (serviço de pay-per-view) e Disney+ (serviço de streaming).
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- ESPN: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
- Disney+: serviço de streaming
Copa do Nordeste: dia e horário do jogo Bahia x Ceará
Quarta-feira, 20 de julho (20/08), às 21h30min (horário de Brasília)
Onde será Bahia x Ceará
Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)