Transmissão de Bahia x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 20

Pela Copa do Nordeste, Bahia e Ceará duelam hoje, 20, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Bahia e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira (20/08) , às 21h30min (horário de Brasília), em jogo único válido pela semifinal da Copa do Nordeste 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada), Premiere (serviço de pay-per-view) e Disney+ (serviço de streaming).

