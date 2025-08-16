Matheus Bahia é vetado e Nicolas será titular do Ceará contra o RB Bragantino

Além do lateral-esquerdo, o técnico Léo Condé também não conta com os atacantes Fernandinho e Pedro Henrique, e com o goleiro Fernando Miguel

O lateral-esquerdo Matheus Bahia foi vetado da partida do Ceará contra o RB Bragantino, que ocorre neste sábado, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o boletim médico do clube, o atleta sofreu “um trauma no joelho esquerdo” na partida diante do Palmeiras, no domingo passado.

Dessa forma, o técnico Léo Condé optou pela entrada de Nicolas, reserva imediato da posição. Outra ausência é a do atacante Pedro Henrique, mas o motivo não foi explicado de forma oficial pelo Vovô – já que o nome do atleta não apareceu na lista do departamento médico.