Matheus Bahia é vetado e Nicolas será titular do Ceará contra o RB Bragantino

Além do lateral-esquerdo, o técnico Léo Condé também não conta com os atacantes Fernandinho e Pedro Henrique, e com o goleiro Fernando Miguel
Mateus Moura Autor
O lateral-esquerdo Matheus Bahia foi vetado da partida do Ceará contra o RB Bragantino, que ocorre neste sábado, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o boletim médico do clube, o atleta sofreu “um trauma no joelho esquerdo” na partida diante do Palmeiras, no domingo passado.

Dessa forma, o técnico Léo Condé optou pela entrada de Nicolas, reserva imediato da posição. Outra ausência é a do atacante Pedro Henrique, mas o motivo não foi explicado de forma oficial pelo Vovô – já que o nome do atleta não apareceu na lista do departamento médico.

Fernandinho e Fernando Miguel seguem em tratamento na fisioterapia e continuam como desfalques do Alvinegro. Por outro lado, apesar das ausências, Léo Condé tem dois novos reforços à sua disposição: os atacantes Paulo Baya e Rodriguinho.

Ambos, contratados recentemente pelo Ceará, estão no banco de reservas e podem estrear com a camisa do time cearense caso o técnico deseje. Na formação inicial do ataque contra o RB Bragantino, Aylon, Pedro Raul e Galeano foram o trio escolhido.

