Escalação: como Ceará e RB Bragantino vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Ceará e RB Bragantino vão a campo pelo BrasileirãoEquipes se enfrentam hoje, 16, às 16 horas, na Arena Castelão (CE), em partida da 20ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Ceará e RB Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 16 de agosto (16/8), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Aylon. Téc: Léo Condé
Red Bull Bragantino
4-3-3:Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires, Praxedes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.Téc: Fernando Seabra